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Китай вывел на орбиту загадочный спутник «Шицзянь-24»
Китай пополнил свой парк экспериментальных космических аппаратов еще одним спутником, предназначение которого пока не раскрывается. Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» вывела аппарат «Шицзянь-24» на расчетную солнечно-синхронную орбиту 19 ноября. Запуск состоялся с космодрома Тайюань.
Китай не раскрыл конкретные задачи спутника «Шицзянь-24» и не назвал компанию, которая его разработала. Тем не менее обозначение аппарата позволяет предположить некоторые особенности его назначения.
Название «Шицзянь» Китай использует для космических аппаратов, предназначенных для испытания новых технологий и отработки эксплуатационных процедур. Другая категория спутников — «Шиянь» — объединяет экспериментальные аппараты, ориентированные преимущественно на разработку и проверку перспективных технологий. Такая классификация позволяет различать несколько направлений демонстрационных и исследовательских миссий в китайской космической программе.
«Шицзянь-24» может иметь и достаточно крупные габариты. Ракета «Чанчжэн-2D», использовавшаяся для его запуска, оснащена головным обтекателем диаметром 3,8 метра. Он защищал спутник от воздействия атмосферы во время выведения на орбиту. Относительно большой диаметр обтекателя позволяет оценить доступные для полезной нагрузки габариты, хотя точные размеры самого аппарата пока неизвестны.
Запланированная солнечно-синхронная орбита может быть полезна для миссий, которым необходимы стабильные условия освещения. Такие орбиты широко применяются при наблюдении за Землей и решении других задач дистанционного зондирования. Впрочем, Китай пока не подтвердил, что «Шицзянь-24» будет заниматься именно этим.
Новый спутник пополнил сравнительно небольшую группу аппаратов серии «Шицзянь», запущенных в текущем году. В июне Китай вывел на высокоэллиптическую орбиту спутник «Шицзянь-31». Предшествовавшая ему попытка запуска аппарата «Шицзянь-32» в январе завершилась аварией ракеты-носителя.
В марте Китай также расширил группировку экспериментальных спутников серии «Шиянь». На орбиту отправились два аппарата «Шиянь-30» и менее известный спутник «Шиянь-33». Эти миссии демонстрируют заинтересованность Китая в испытании новых космических технологий с помощью специализированных орбитальных платформ.
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