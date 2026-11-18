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Спутники показали новые этапы строительства четвертого авианосца Китая Type 004
Новые спутниковые снимки свидетельствуют о дальнейшем продвижении работ над авианосцем Type 004 на верфи в Даляне. Новые секции полетной палубы и корпуса корабля постепенно приобретают законченные очертания.
Строительство четвертого китайского авианосца продолжается ускоренными темпами на судостроительной верфи в Даляне, расположенном в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 12 ноября 2026 года. На новых изображениях видны дополнительные секции по обоим бортам корпуса, а также дальнейшее формирование полетной палубы и носовой части. Корабль все больше приобретает характерный облик авианосца.
Снимки были получены спутником Vantor WorldView Legion-1 и опубликованы в социальной сети X пользователем Tumoduss. Впоследствии их распространил известный аналитик китайской военной авиации Андреас Руппрехт. Другие спутниковые изображения и неофициальные аэрофотоснимки, появлявшиеся на протяжении года, также свидетельствуют о высоких темпах строительства корабля.
На снимках, сделанных в августе, было видно, что корабль, обычно обозначаемый как Type 004, находится в сухом доке, причем некоторые передние секции полетной палубы еще отсутствовали. Примечательно, что, по всей видимости, это тот же сухой док, в котором завершалось строительство первого китайского авианосца «Ляонин» и был построен второй авианосец «Шаньдун».
На снимках, опубликованных в сентябре, была видна выступающая конструкция вдоль левого борта корпуса. На ноябрьском изображении заметно ее дальнейшее развитие, а также появление аналогичного расширения с правого борта — рядом с местом, где обычно располагается надстройка авианосца.
Аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что эти конструкции предназначены для размещения бортовых спонсонов с вооружением — выступающих за пределы корпуса площадок по левому и правому бортам. Кроме того, специалисты отмечают подготовительные работы для установки надстройки с правой стороны корабля.
Авианосец «Фуцзянь» (Type 003) с обычной энергетической установкой и электромагнитной системой запуска самолетов EMALS оснащен 11-ствольными зенитными артиллерийскими комплексами Type 1130 для непосредственной обороны и зенитными ракетными комплексами малой дальности HQ-10. Вероятно, аналогичные системы вооружения получит и новый авианосец. По мнению аналитиков, их могут разместить именно на бортовых спонсонах.
Авианосец Type 004 строится с применением модульной технологии: крупные предварительно изготовленные секции собирают непосредственно в сухом доке. Такой подход позволяет судостроителям отдельно производить и оснащать готовые блоки оборудованием, а затем объединять их в единую конструкцию корпуса.
Спутниковые снимки фиксируют сборку предварительно изготовленных секций корпуса на верфи в Даляне с 2025 года. Постепенно конструкция приобретает все более узнаваемые очертания авианосца.
Высокие темпы строительства позволили аналитикам предположить, что спуск Type 004 на воду может состояться уже в 2027 году.
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