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Где сосредоточены мировые запасы нефти: рейтинг регионов и стран
Нефть по-прежнему играет ключевую роль в мировом транспорте, промышленности и торговле, поэтому расположение ее запасов имеет важное стратегическое значение.
По оценкам на конец 2025 года, мировые доказанные запасы нефти составляли около 1,8 триллиона баррелей. Однако регионы с крупнейшими запасами не обязательно являются лидерами по объемам добычи.
В этой инфографике регионы мира ранжированы по запасам нефти, что позволяет увидеть, где сосредоточены эти ценные энергетические ресурсы.
Данные для визуализации взяты из доклада World Energy Review 2026, подготовленного компанией Eni. Учитываются запасы нефти по состоянию на 31 декабря 2025 года, а региональное распределение соответствует классификации Eni.
На Саудовскую Аравию приходится около 267,2 миллиардов баррелей нефти, на Иран — 208,6 миллиарда, а на Ирак — 145 миллиардов баррелей. Еще 113 миллиардов баррелей находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти цифры показывают, насколько значительная часть мировых запасов сосредоточена всего в нескольких странах. Несмотря на то что на Ближний Восток приходится почти половина мировых запасов нефти, по объемам добычи он занимает второе место в мире. В 2025 году регион производил около 31 миллионов баррелей в сутки.
Крупнейший производитель нефти в регионе — Саудовская Аравия, где добыча составляла 9,6 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2025 году число действующих нефтяных буровых установок в стране опустилось до минимума за 20 лет: инвестиции в энергетике все активнее направлялись на добычу природного газа.
Центральная и Южная Америка занимают второе место по запасам нефти в мире — 354,8 миллиарда баррелей, или 19,7% общемирового объема. Однако большая часть этих запасов сосредоточена в одной стране — Венесуэле. Ее нефтяные запасы оцениваются в 303,4 миллиарда баррелей. Это около 86% запасов всего региона и крупнейший национальный показатель в мире. Несмотря на колоссальные ресурсы, возможности Венесуэлы по добыче нефти ограничены. В частности, освоение ее месторождений осложняется необходимостью добывать сверхтяжелую нефть, а также экономическими проблемами и недостаточно развитой инфраструктурой.
Запасы нефти Северной Америки составляют 246 миллиардов баррелей, или 13,6% мирового объема. На Канаду приходится около 201,3 миллиардов баррелей — примерно 82% запасов региона. Большая часть доказанных запасов страны находится в нефтеносных песках.
Согласно региональной классификации Eni, к Северной Америке относятся Канада и США, тогда как Мексика включена в Центральную и Южную Америку.
В 2025 году Северная Америка была крупнейшим нефтедобывающим регионом мира: объем добычи превышал 31 миллион баррелей в сутки, что составляло почти 30% мирового предложения нефти.
На Россию и Центральную Азию приходится 145,8 миллиарда баррелей нефти, или 8,1% мировых запасов. Основная их часть сосредоточена в России, за которой следует Казахстан.
Африка занимает пятое место с запасами в 119,8 миллиарда баррелей. Крупные месторождения находятся, в частности, в Ливии и Нигерии.
На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится лишь 2,9% мировых запасов, несмотря на то что здесь расположены крупнейшие потребители нефти, включая Китай и Индию.
Наименьшая доля приходится на Европу — всего 0,7%. Значительная часть европейской нефтедобычи ведется на зрелых месторождениях Северного моря.
В совокупности Ближний Восток, Центральная и Южная Америка располагают 68% мировых запасов нефти. Такая концентрация объясняет, почему события в сравнительно небольшом числе богатых нефтью стран могут оказывать непропорционально большое влияние на мировые энергетические рынки.
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