Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
Рейтинг: +3311
Посты: 2202
12

Где сосредоточены мировые запасы нефти: рейтинг регионов и стран

Нефть по-прежнему играет ключевую роль в мировом транспорте, промышленности и торговле, поэтому расположение ее запасов имеет важное стратегическое значение.

Сообщество
# инфографика
# мир
# нефть
# Россия
# Саудовсая Аравия
# статистика
Где сосредоточены мировые запасы нефти: рейтинг регионов и стран / © Visual Capitalist
Где сосредоточены мировые запасы нефти: рейтинг регионов и стран / © Visual Capitalist

По оценкам на конец 2025 года, мировые доказанные запасы нефти составляли около 1,8 триллиона баррелей. Однако регионы с крупнейшими запасами не обязательно являются лидерами по объемам добычи.

В этой инфографике регионы мира ранжированы по запасам нефти, что позволяет увидеть, где сосредоточены эти ценные энергетические ресурсы.

Данные для визуализации взяты из доклада World Energy Review 2026, подготовленного компанией Eni. Учитываются запасы нефти по состоянию на 31 декабря 2025 года, а региональное распределение соответствует классификации Eni.

На Саудовскую Аравию приходится около 267,2 миллиардов баррелей нефти, на Иран — 208,6 миллиарда, а на Ирак — 145 миллиардов баррелей. Еще 113 миллиардов баррелей находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Эти цифры показывают, насколько значительная часть мировых запасов сосредоточена всего в нескольких странах. Несмотря на то что на Ближний Восток приходится почти половина мировых запасов нефти, по объемам добычи он занимает второе место в мире. В 2025 году регион производил около 31 миллионов баррелей в сутки.

Крупнейший производитель нефти в регионе — Саудовская Аравия, где добыча составляла 9,6 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2025 году число действующих нефтяных буровых установок в стране опустилось до минимума за 20 лет: инвестиции в энергетике все активнее направлялись на добычу природного газа.

Центральная и Южная Америка занимают второе место по запасам нефти в мире — 354,8 миллиарда баррелей, или 19,7% общемирового объема. Однако большая часть этих запасов сосредоточена в одной стране — Венесуэле. Ее нефтяные запасы оцениваются в 303,4 миллиарда баррелей. Это около 86% запасов всего региона и крупнейший национальный показатель в мире. Несмотря на колоссальные ресурсы, возможности Венесуэлы по добыче нефти ограничены. В частности, освоение ее месторождений осложняется необходимостью добывать сверхтяжелую нефть, а также экономическими проблемами и недостаточно развитой инфраструктурой.

Запасы нефти Северной Америки составляют 246 миллиардов баррелей, или 13,6% мирового объема. На Канаду приходится около 201,3 миллиардов баррелей — примерно 82% запасов региона. Большая часть доказанных запасов страны находится в нефтеносных песках.

Согласно региональной классификации Eni, к Северной Америке относятся Канада и США, тогда как Мексика включена в Центральную и Южную Америку.

В 2025 году Северная Америка была крупнейшим нефтедобывающим регионом мира: объем добычи превышал 31 миллион баррелей в сутки, что составляло почти 30% мирового предложения нефти.

На Россию и Центральную Азию приходится 145,8 миллиарда баррелей нефти, или 8,1% мировых запасов. Основная их часть сосредоточена в России, за которой следует Казахстан.

Африка занимает пятое место с запасами в 119,8 миллиарда баррелей. Крупные месторождения находятся, в частности, в Ливии и Нигерии.

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится лишь 2,9% мировых запасов, несмотря на то что здесь расположены крупнейшие потребители нефти, включая Китай и Индию.

Наименьшая доля приходится на Европу — всего 0,7%. Значительная часть европейской нефтедобычи ведется на зрелых месторождениях Северного моря.

В совокупности Ближний Восток, Центральная и Южная Америка располагают 68% мировых запасов нефти. Такая концентрация объясняет, почему события в сравнительно небольшом числе богатых нефтью стран могут оказывать непропорционально большое влияние на мировые энергетические рынки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# инфографика
# мир
# нефть
# Россия
# Саудовсая Аравия
# статистика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Открывая новое окно во вселенную: развитие нейтринной астрономии и Нобелевская премия по физике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Радость визуальных наблюдений
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Конференция
28 Окт
Бесплатно
II Международная научно-практическая конференция «История библиотек: новые подходы, методы, источники, результаты»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
28 Окт
1200
Белка и ее орех
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
Noble IgNobel: удивительные Шнобелевские премии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
С чего начинается создание самолета?
Политехнический музей
Москва
Лекция
28 Окт
900
Средневековая история григорианского пения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

    26 октября, 14:58

  2. Физики нашли лазейку, через которую черная дыра может разделиться на две

    26 октября, 14:52

  3. Психологи выявили парадоксы восприятия ИИ среди студентов

    26 октября, 14:45

  4. Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

    26 октября, 14:20
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Elusive Joe
27 минут назад
Может не золото, а нитрид титана. Выглядит как золото, но протянет долго

В Дубае до конца 2026 года откроют первую в мире пешеходную дорожку из золота

Sam Dowson
42 минуты назад
Спросил тут у ГПТ 6.0 в какой фазе цикла Миланковича находится Земля. Говорит, максимум инсоляции для Северного полушария прошли 6-8 тыс лет назад.

Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

Вася Петров
53 минуты назад
Маш металл с Новороссийска😄

Турция построит первый авианосец, который сможет применять самолеты, беспилотники и подводные аппараты

Ya Ya
2 часа назад
Слишком затратно пока для массового производства. Будущее за роями дронов , действующих индивидуально по своей программе и технологиях

Helsing представила ракеты-перехватчики для борьбы с российскими беспилотниками семейства «Герань»

Андрей Степанов
3 часа назад
Игорь, фалконы уже всё. Маск собирается от них отказаться как только Старшип станет серийным.

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

shk1pper
5 часов назад
Дмитрий, братан , доходы покрывают этот долг с лихваой, но не закрывают его у них все выходит почти в притык....плюс еще доллар все обмены нефтью и

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

shk1pper
5 часов назад
Такое было 20 лет назад, сейчас все совсем иначе.....Германия сейчас хуже Япошек, хотя и в то и в то омеры влили бабла прилично, чтоб только досадить

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Иван Колупаев
6 часов назад
Mikhail, ну вот старенькая инфографика, с процентами как вы хотели. Но в плане влияния конечно глубоко все равно сколько там % от ВВП вносит

Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран

Mikhail Khramov
7 часов назад
Как практически во всех таких инфографиках, картинка совершенно неинформационна и бессмысленна. Ну почему не показать % ВВП, который идет в

Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран

Павел Кутузов
9 часов назад
Вспомнилась старая байка, про то как цыган лошадь учил не есть. Почти было научил, но она сдохла.

Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

Андрей Пшеничнов
10 часов назад
Андрей, логично, спасибо за ответ

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Денис Маркин
11 часов назад
Методика получения результатов - моё почтение. То, что 127 альтернативно одарённых владельцев, решивших кормить своего животного дорогущим

Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

Иван Колупаев
12 часов назад
Степан, как без хайпа-то? 😲

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Дмитрий Готовкин
13 часов назад
Автор, Древний Египет явно не ваша тема! Вы бы ещё Нефертити вспомнили, и был бы полный комплект!

Пять величайших правителей Древнего Египта

Степан Жук
13 часов назад
Александр, вам бы антрополога пригласить, например С. Дробышевского, или историка нормального. Ваша подача материала - словно для школьной

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Александр Березин
13 часов назад
Boriss, а вы никогда не видели, как учатся в школе, громадянин? Попробуйте -- может, хоть там вам объяснят, что люди вообще не летают "на ракетах", а летают

NASA впервые показало кабину лунного корабля Starship, который строит SpaceX

Александр Березин
13 часов назад
Константин, "Александр, пока тайга не сменится широколиственными лесами, по крайней мере на широте 56 градусов, как это было во время голоценового

Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

Александр Березин
13 часов назад
Константин, "тем не менее с переходом на углеводы " Никакого перехода на углеводы люди как вид в целом никогда не осуществляли: питание

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Константин Зорькин
13 часов назад
Александр, тем не менее с переходом на углеводы люди стали гораздо быстрее размножаться, что есть явное благо для сохранения вида.

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Sergei Romanov
13 часов назад
Замечаю, что детям легче запоминать что-то через игру и интересные истории. Например, рассказ «Живая шляпа» https://web-skazki.ru/book/zhivaya-shlyapa-2 можно потом

В МГППУ узнали, какие игры улучшают память и внимание детей

Самые обсуждаемые