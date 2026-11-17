Когда SpaceX отправит людей на Starship: что известно о сроках пилотируемых полетов

Недавний захват верхней ступени транспортной системы Starship стартовой башней позволил получить ответы на некоторые вопросы о будущем амбициозной программы компании SpaceX. Стало очевидно, что разработка стремительно движется к созданию полностью многоразовой ракеты-носителя. Но, что известно о том, когда люди смогут отправиться в космос на Starship?

Захват верхней ступени транспортной системы Starship стартовой башней в Техасе / © SpaceX

Краткий ответ довольно прост: если SpaceX сделает пилотируемые полеты одним из приоритетных направлений программы Starship, это может произойти сравнительно быстро. Но более развернутый ответ гораздо сложнее и зависит от того, что именно подразумевается под пилотируемыми полетами. Вероятнее всего, первые люди, которые отправятся в космос на Starship, не будут стартовать с Земли и возвращаться на нее на борту этого корабля. Скорее всего, ими станут астронавты NASA, направляющиеся к Луне. Таким образом, сроки первых полетов людей на Starship и первых пилотируемых возвращений на Землю с его помощью могут существенно различаться.

Вероятнее всего, первые люди отправятся в космос на Starship после того, как стартуют с Земли на борту космического корабля Orion. Выйдя на орбиту, астронавты состыкуются со Starship, после чего отправятся к Луне и совершат посадку на ее поверхность на борту этого корабля. Затем они стартуют с Луны, вернутся к Orion, а уже на американском космическом корабле отправятся обратно на Землю.

Впрочем, сроки достижения этой цели во многом зависят от того, насколько высокий приоритет SpaceX будет отдавать разработке пилотируемой посадочной системы по сравнению с другими задачами, которые компания намерена решить с помощью Starship. На данный момент SpaceX, судя по всему, больше сосредоточена на направлениях, способных приносить доход: запусках спутников Starlink и, в перспективе, космических спутниковых центров обработки данных Starmind.

Много внимания уделяется тому обстоятельству, что Starship не оснащен системой аварийного спасения экипажа — элементом, которым оборудовано большинство пилотируемых космических кораблей. Такая система позволяет быстро отвести корабль с экипажем от ракеты-носителя в случае ее взрыва. Однако это обстоятельство может оказаться не столь существенным, если SpaceX будет самостоятельно организовывать пилотируемые космические полеты. В отличие от NASA, которое предъявляет подробные требования к безопасности и сертификации космических аппаратов, перевозящих его астронавтов, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не сертифицирует коммерческие космические корабли как безопасные для пассажиров. Вместо этого оно использует нормативную систему, основанную на принципе информированного согласия пассажиров и защите людей, не участвующих в полетах.

Если SpaceX удастся добиться достаточно высокой надежности запусков Starship, компания, вероятно, получит необходимую уверенность для перехода к пилотируемым полетам. Теоретически это может произойти уже в ближайшие несколько лет.

По словам потенциальных заказчиков, SpaceX разрабатывает модификации Starship на базе лунной посадочной системы, предназначенные для пилотируемых полетов. Такие корабли, возможно, смогут доставлять на Луну несколько десятков человек. Подобная перспектива особенно интересна с учетом того, что герметичный обитаемый отсек Starship обладает поистине огромными по космическим меркам размерами. Его полезный герметичный объем превышает соответствующий показатель Международной космической станции. Для космического корабля это поразительная характеристика. Однако переход от нынешней конструкции лунного посадочного аппарата к версии, способной возвращаться на Землю, далеко не так прост. Лунному посадочному модулю NASA никогда не придется испытывать колоссальные тепловые нагрузки при входе в атмосферу Земли. Ему также не потребуется выполнять сложный маневр с переворотом корпуса и осуществлять посадку с помощью двигателей — именно такую схему Starship использует при возвращении на Землю.

Подтверждение безопасности этих возможностей для перевозки людей представляет собой совершенно иную задачу. Особенно если учесть, что корабль не оснащен традиционной системой аварийного спасения экипажа. Кроме того, создание коммерческого бизнеса по перевозке людей на Starship потребует значительного времени и, скорее всего, не принесет такой прибыли, как запуск спутников Starlink. При этом риски будут гораздо выше. Космические полеты по-прежнему остаются опасными, а гибель экипажа станет серьезным ударом по репутации публичной компании. В то же время потеря нескольких десятков спутников Starlink в результате неудачного запуска будет лишь незначительным эпизодом в деятельности SpaceX.

Несмотря на колоссальные теоретические возможности Starship по перевозке грузов и людей, SpaceX пока не проявляет особого интереса к его использованию в качестве транспортного средства для доставки экипажей на коммерческие космические станции и обратно. Несколько компаний, занимающихся разработкой частных орбитальных станций, уже обращались к SpaceX с предложениями использовать Starship для перевозки астронавтов. Однако в компании дали понять, что подобное сотрудничество ее не интересует.

Учитывая все эти обстоятельства, эксперты считают, что люди смогут совершить посадку на Землю на борту Starship раньше 2030 года. Вполне вероятно, что это произойдет не ранее середины 2030-х годов.

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