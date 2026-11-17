Авторы нового исследования проанализировали останки почти 20 тысяч человек, похороненных в Азии и Европе, и выяснили, что изменения роста людей не всегда совпадали с технологическим развитием общества. В некоторых регионах человек становился ниже даже после внедрения более продуктивных технологий.

Рост человека зависит не только от наследственности, но и от условий, в которых он развивался, а также питания. Если ребенок жил в благоприятных условиях и получал полноценное питание, у него было больше шансов достичь роста, предусмотренного генетикой. Если же дети регулярно недополучали необходимые питательные вещества, часто болели и занимались тяжелым физическим трудом, это могло мешать нормальному развитию организма и замедлить рост костей. Часто средний рост используют как косвенный показатель здоровья и уровня жизни.

Международная команда исследователей под руководством профессора экономической истории Йорга Батена (Joerg Baten) из Тюбингенского университета в Германии изучила, как менялся средний рост людей в разных регионах Азии и Европы на протяжении семи тысяч лет и как на него влияли изменения в питании, здоровье, численность населения и технологический прогресс.

Для исследования использовали 18 457 скелетов мужчин и женщин из 45 стран. Большинство останков происходило из захоронений обычных людей, которые жили как в крупных центрах, так и в сельской местности.

Батен и его коллеги измеряли длину бедренной кости и с помощью специальных математических формул, которыми пользуются антропологи, восстанавливали приблизительный прижизненный рост человека. У разных популяций существуют свои особенности пропорций тела, поэтому во время реконструкции роста команда учитывала их и применяла разные формулы.

Помимо останков, ученые работали с двумя базами данных HYDE 3.5 (History Database of the Global Environment) и Seshat Global History Databank. Первая помогла узнать о плотности населения в разные исторические периоды. Вторая содержала сведения об устройстве исторических обществ и технологических возможностях. Сперва исследователи проследили, как менялся средний рост людей в разных частях Азии и только потом в Европе.

Примерно семь тысяч лет назад средний рост мужчин в Южной и Юго-Восточной Азии составлял 1,78 метра. В последующие тысячелетия он постепенно сокращался, а к XIX веку достиг чуть более 1,6 метра.

Похожая динамика прослеживалась у женщин в Китае. Семь тысяч лет назад их средний рост был 1,57 метра, но к XIX веку снизился до 1,48 метра. В Японии эти изменения были сложнее: после первоначального «подъема» средний рост снижался, а затем вновь пошел вверх. Второго пика он достиг примерно в 500 году, после чего снова стал уменьшаться.

Пять тысяч лет назад мужчины в Северной Европе были относительно невысокими: их средний рост достигал 1,62 метра. Однако с переселением в регион кочевников из степей Восточной Европы и Западной Сибири, которые принесли с собой генетическую способность усваивать лактозу в зрелом возрасте, произошла тенденция увеличения среднего роста. Но с 500 по 1000 год средний рост вновь начал снижаться. Эта тенденция продолжалась вплоть до конца XIX века и наблюдалась во многих частях Европы.

У европейских женщин средний рост также увеличивался с доисторических времен до Средневековья, однако не так быстро, как у мужчин. Затем он постепенно снижался, вплоть до начала XX века.

Чтобы разобраться в этих показателях, исследователи сопоставили полученные оценки с историческими данными о плотности населения и технологическом развитии. Учитывали не только сельскохозяйственные достижения, но и развитие инфраструктуры, системы хранения зерна, рынков, письменности и административные возможности.

Сравнение показало, что общества с более высоким уровнем технологического развития, как правило, имели и более высокую плотность населения. Иными словами, более развитые в этом отношении общества могли содержать больше людей на одной и той же территории. Эта связь сохранялась и после учета географических факторов, в частности широты, удаленности от рек и морского побережья, доступности транспортных путей.

Но когда ученые проверили, как технологический прогресс теоретически мог повлиять на средний рост людей, выяснилось, что связи нет. Ни мужчины, ни женщины в таких развитых обществах не показывали устойчивого преимущества по этому показателю.

Полученные выводы согласуются с мальтузианской моделью роста, названной в честь английского демографа и экономиста Томаса Мальтуса. Согласно ей, новые технологии и более эффективные способы производства сначала позволяют получать больше ресурсов и улучшают условия жизни. Но вслед за этим увеличивается численность населения, а значит, потом ресурсы приходится распределять между большим числом людей. Поскольку площадь земель, пригодных для сельского хозяйства, ограничена, с ростом населения пищи на каждого человека становится меньше. В результате доступ к качественной еде ограничивается.

Таким образом, в доиндустриальную эпоху развитие технологий помогало обществам становиться более многочисленными, но не гарантировало хорошее питание и здоровье для каждого человека, что могло сказаться на среднем росте.

Отметим, несмотря на выявленные закономерности, у исследования есть ряд ограничений, поэтому к нему стоит относиться с осторожностью.

Во-первых, археологический материал, с которым работали ученые, не представляет все слои населения прошлого: одни социальные группы могли чаще попадать в выборку, чем другие. Например, среди японских останков периода Кофун оказалось слишком много представителей элиты, поэтому исследователям пришлось исключить часть таких захоронений.

Во-вторых, местами выборка была слишком мала. В Южной и Юго-Восточной Азии за период с 5000 по 3000 год до нашей эры удалось собрать сведения всего о 138 мужчинах и 81 женщине, чего явно недостаточно для выводов.

Наконец, ученые хотя и смогли проследить изменения среднего роста, но не всегда понимали их причины. Например, пока остается неясным, почему в Японии рост женщин снижался значительно быстрее, чем мужчин.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Игорь Байдов 688 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.