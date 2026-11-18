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Редкие кадры продемонстрировали размещение ядерной бомбы B61 на установке бомбардировщика B-2 Spirit

Ядерную бомбу B61-11 разработали несколько десятилетий назад, однако видеозаписи ее загрузки во внутренний отсек вооружения стратегического бомбардировщика B-2 Spirit встречаются исключительно редко. Новый документальный проект Джеффа Болтона THE WATCH позволил увидеть эту операцию крупным планом — событие, которое публика практически никогда не имела возможности наблюдать.

Редкий кадр загрузки ядерной бомбы B61-11 в бомбардировщик-невидимку B-2 / © NFN Productions

THE WATCH: America’s Nuclear Mission — новый документальный сериал из шести частей, предоставляющий редкий доступ к некоторым из наиболее засекреченных аспектов американской системы ядерного сдерживания.

В сериале представлено немало интересных кадров стратегических бомбардировщиков, операций с ядерным оружием, командных пунктов и центров управления, а также военнослужащих и специалистов, отвечающих за ядерный арсенал США.

© NFN Productions

На кадрах, которые также ненадолго появляются в официальном тизере сериала, запечатлена, по всей видимости, ядерная бомба B61-11, загружаемая во внутренний отсек вооружения малозаметного бомбардировщика Northrop Grumman B-2 Spirit.

Фотографии ядерных боеприпасов семейства B61 находятся в открытом доступе уже несколько десятилетий. Сама модификация B61-11 также относится к давно существующим образцам вооружения. Тем не менее изображения внутренних отсеков B-2, особенно запечатлевшие процесс загрузки макетов ядерных боеприпасов, встречаются значительно реже.

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