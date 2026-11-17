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США впервые со времен холодной войны готовят новую ядерную бомбу для поражения глубоко заглубленных объектов

Комитет Сената США по ассигнованиям раскрыл первое за несколько десятилетий совершенно новое обозначение авиационной ядерной бомбы свободного падения. Что именно представляет собой B94, пока официально не сообщается. Единственное известное оружие, которое в настоящее время разрабатывается и соответствует этому описанию, — противобункерная ядерная бомба NDS-A.

Специалисты со списанным ядерным оружием, которое предназначено для демонтажа / © US Military

Обозначение B94 появилось в пояснительном документе, опубликованном Комитетом Сената по ассигнованиям на прошлой неделе. Он сопровождает проект закона о предполагаемом финансировании Министерства энергетики США и ряда других федеральных ведомств на 2027 финансовый год.

В проекте бюджетного документа, опубликованном Комитетом Сената по ассигнованиям, на программу B94 предусмотрено дополнительно 77,108 миллионов долларов. При этом никаких подробностей о назначении и характеристиках боеприпаса не приводится.

В настоящее время американское правительство использует единую буквенно-цифровую систему обозначения ядерных вооружений. Авиационные бомбы свободного падения, включая глубинные бомбы для поражения подводных лодок, получают обозначения с префиксом B. Для ядерных боевых блоков, предназначенных для баллистических и крылатых ракет, в том числе авиационного базирования, используется префикс W. В системе предусмотрены и другие буквенные обозначения, однако они применяются крайне редко или не используются вовсе.

Если обозначение B94 подтвердится, оно станет следующим после последнего известного нового американского ядерного боеприпаса — W93. Это разрабатываемая боевая часть для баллистических ракет подводных лодок Trident II.

До появления B94 последней новой ядерной бомбой, получившей известное обозначение, была B90. Она также называлась Nuclear Depth/Strike Bomb (NDSB) и разрабатывалась для применения в качестве глубинной бомбы против подводных лодок или для поражения наземных целей. Ее планировалось использовать вместо более старой B57, которая также могла оснащаться различными конфигурациями для ударов по наземным объектам и борьбы с подводными лодками.

Программу B90 закрыли в сентябре 1991 года в рамках более масштабного сокращения американских ядерных вооружений на фоне распада Советского Союза.

Как уже отмечалось, конкретное оружие, которому соответствует обозначение B94, пока официально не установлено. Однако весьма вероятно, что речь идет именно о NDS-A, работы над которой ведутся как минимум с 2022 года.

В настоящее время американские вооруженные силы располагают только одной ядерной бомбой, специально предназначенной для поражения особо глубоко заглубленных объектов, — B61-11. По имеющимся данным, ее максимальная мощность составляет от 340 до 400 килотонн. Предполагается, что в американском ядерном арсенале насчитывается менее 100 таких боеприпасов.

Появление информации о B94 происходит на фоне масштабной программы модернизации всей американской ядерной триады. Она включает упомянутую выше боевую часть W93. Кроме того, ведётся разработка новых крылатых ракет с ядерными боевыми частями морского и воздушного базирования, а также межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования LGM-35A Sentinel.

В число других ключевых проектов входят стратегический бомбардировщик B-21 Raider, атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса Columbia и масштабное обновление систем управления и контроля ядерными силами.

Теперь стало известно, что в рамках этих усилий появилась и программа B94 — первая за период после окончания холодной войны новая ядерная бомба, получившая совершенно самостоятельное обозначение.

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