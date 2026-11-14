Ученые не считают, что все методы воскрешения видов одинаково полезны

В 2025 году компания Colossal Biosciences показала Dire Wolf Project — трех «воскресших лютоволков». Это оказалось не вполне воскрешением, и ученые обеспокоены тем, что усилия генетиков направлены в эту сторону.

Щенки Ромул и Рем и их сестра Кхалиси имитировали вымершего ужасного волка Aenocyon dirus, но на самом деле не принадлежат к этому виду. Полного генетического материала ужасного волка не сохранилось, поэтому специалисты внесли 20 правок в 14 генов современного серого волка (Canis lupus) так, чтобы животные визуально, физиологически и поведенчески (фенотипически) походили на ужасного волка.

Это не воскрешение вида, хотя компания Colossal Biosciences сообщала о намерениях размножить щенков и начать программу переселения животных на территории Северной Америки, в которых ужасные волки жили во времена плейстоцена. Как и многие виды, они вымерли в конце ледникового периода, 10-13 тысяч лет назад.

Часть научного сообщества считает такие «воскрешения» работой с сомнительной пользой. Новая статья об этом, которую написали профессор биологии Эндрю Давинак (Andrew Davinack) и его соавтор Шарлотта К. Дэниэлс (Charlotte K. Daniels), вышла в журнале Biology Letters.

Ученые сообщили, что генная инженерия не может по-настоящему воскрешать вымершие виды по нескольким причинам. Во-первых, генетически модифицированные животные, очевидно, не принадлежат к вымершему виду, а только копируют часть его фенотипа. Значит, они не несут эволюционную историю и генетическое разнообразие ужасных волков, существовавшие в вымершей популяции.

Во-вторых, даже восстановив вид, его не получится поместить в те же условия, в которых волки эволюционировали и в которых сформировался их фенотип. Вымерли не только волки, изменилась биологическая сеть. Сейчас на тех же местах волков встретят другая добыча, паразиты, вода и воздух. Даже если ученые воскресят, скажем, шерстистого мамонта, его нельзя будет вернуть «домой».

Но, как подчеркнули исследователи, это не значит, что воскрешать вымершие виды вообще не нужно. Существуют гораздо более идеологически удачные подходы к этому: например, клонирование из сохраненных клеток или замороженных эмбрионов. Такие методы воскрешения сохраняют прямую связь с исходным видом животного.

Биологи заявили, что научное сообщество не должно относиться ко всем способам возвращения вымерших видов одинаково. Реальное воскрешение, а не повторение лишь внешности, — процесс комплексный и сложный. По мнению авторов статьи, стоит переместить ресурсы с воскрешения уже ушедших от нас животных на сохранение тех, кто находится под угрозой сегодня. Методы генной инженерии могут справиться с низким генетическим разнообразием и компенсировать вредные последствия близкородственного скрещивания.

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Evgenia Vavilova 234 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.