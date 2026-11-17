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Netflix показала тизер второго сезона «Задачи трёх тел» и раскрыл дату премьеры

Научно-фантастический сериал вернётся 14 января 2027 года. Во втором сезоне люди готовятся к прибытию цивилизации Сан-Ти, а часть землян встаёт на её сторону.

Кадр из второго сезона сериала «Задача трёх тел» / © Netflix

Netflix показала первый тизер 17 ноября. Дату премьеры второго сезона компания объявила на Техасском книжном фестивале в Остине. Первый сезон вышел в марте 2024 года.

Сериал основан на романах китайского писателя Лю Цысиня. В первом сезоне учёные узнают, что к Земле направляется флот Сан-Ти. Путь пришельцев займёт около 400 лет. В новых сериях люди готовят собственную космическую экспедицию, рассчитанную на несколько столетий.

Тизер второго сезона сериала «Задача трёх тел» / © Netflix

Тизер показывает, что у Сан-Ти есть сторонники на Земле. Среди них Татьяна Хаас, которую играет Марло Келли. К своим ролям также вернутся Джесс Хонг (Цзинь Чэн), Джован Адепо (Сол Дюран) и Бенедикт Вонг (Да Ши). К актёрскому составу присоединился Алфи Аллен, сыгравший Теона Грейджоя в «Игре престолов».

Над сериалом работают Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, шоураннеры «Игры престолов», вместе со сценаристом Александром Ву. Netflix продлила «Задачу трёх тел» сразу на два сезона в мае 2024 года. Дату выхода третьего сезона пока не объявили.

Откуда взялось название?

Задача трёх тел — это расчёт движения трёх объектов, которые притягивают друг друга. Во многих конфигурациях небольшая разница в начальных положениях или скоростях со временем сильно меняет траектории. В книгах Лю Цысиня с этой проблемой сталкивается планета в системе трёх звёзд.

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