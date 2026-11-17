Употребление диетической газировки на протяжении восьми недель привело к неблагоприятным изменениям в работе кишечных бактерий у молодых женщин с избыточным весом. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировавшие связь перестройки микрофлоры с употреблением сахарозаменителей.

В эксперименте участвовали восемь молодых женщин с избыточной массой тела (средний возраст — 21 год). Исследование проводили без контрольной группы: показатели участниц сравнивали до начала эксперимента и после его завершения.

Авторами выступили ученые из Института вычислительной биологии при Школе общественного здоровья Милкена в Университете Джорджа Вашингтона (США), а также Эллисон Силветски (Allison C. Sylvetsky) из Университета Род-Айленда (США). Результаты исследования опубликовали на сайте препринтов medRxiv.org.

В течение двух месяцев добровольцы ежедневно выпивали по три порции диетической пепси, содержащей сукралозу и ацесульфам калия — синтетические заменители сахара, которые обеспечивают сладкий вкус без добавления калорий. Образцы стула и крови собирали у участниц дважды: перед началом исследования и по завершении восьминедельного периода.

Ученые оценили изменения в метаболической работе микробиома. Статистический анализ помог выявить 33 микробных пути, которые продемонстрировали изменения активности после употребления газировки. Из них 18 путей показали усиление работы, а 15 — ослабление.

Самым важным открытием стала сильная положительная связь между активностью бактериального синтеза аминокислоты аланин и уровнем интерлейкина-6 — главного маркера системного воспаления в крови. Связь между этими показателями оказалась высокой (коэффициент корреляции составил 0,74) и сохранилась даже после строгой математической проверки на случайные совпадения.

Как отметили исследователи, эта взаимосвязь имеет биологическое обоснование. L-аланин входит в состав пептидогликана — одного из основных структурных компонентов клеточной стенки бактерий. По предположению авторов научной работы, увеличение способности бактерий синтезировать L-аланин может сопровождаться усилением образования и обновления пептидогликана клеточной стенки. Его фрагменты потенциально способны проникать через кишечный эпителий и активировать иммунные рецепторы NOD1 и NOD2, участвующие в запуске воспалительных реакций. Однако непосредственно этот механизм в исследовании не проверяли.

Полученные данные перекликаются с результатами более ранних наблюдений в рамках этого же проекта, которые фиксировали рост доли условно-патогенных бактерий из семейства энтеробактерий на фоне употребления подсластителей.

Ученые выявили возможную связь между употреблением диетической газировки, изменениями метаболического потенциала кишечной микрофлоры и маркерами воспаления. Установить, существует ли между ними причинно-следственная зависимость, помогут более масштабные и длительные клинические испытания.

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