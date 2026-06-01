Китай передал заказчику самый совершенный СПГ-танкер
Китай передал заказчику самый совершенный СПГ-танкер
Китай передал заказчику СПГ-танкер вместимостью 174 тысячи кубометров. Это первое в стране судно, в системе изоляции грузовых танков которого использована полностью отечественная партия криогенных клапанов.
Как сообщило издание China Media Group, данное событие знаменует собой создание целостной цепочки поставок для крупнотоннажных СПГ-танкеров — от материалов и проектирования до комплектующего оборудования.
Судно, названное Puteri Johor, построено на верфи «Худун-Чжунхуа Шипбилдинг» (дочернее предприятие Китайской государственной судостроительной корпорации, CSSC). Его длина — 299 метров, ширина — 46,4 метра, а площадь палубы сопоставима с тремя футбольными полями. Четыре грузовых отдела вмещают 174 тысячи кубометров сжиженного природного газа — этого достаточно, чтобы в течение месяца снабжать энергией 3,3 миллиона домохозяйств.
Двухтопливная низкооборотная двигательная установка и система изоляции грузовых танков нового поколения относятся к мировому классу. Как пояснил главный конструктор судна У Ань, суточный выброс углекислого газа сокращен примерно на 10 тонн, а расход топлива и газа снижен на 10%. Коэффициент загрузки вырос с 98% до 98,5%. Казалось бы, прирост в полпроцента — но это дает дополнительные 500 тонн СПГ за один рейс.
Грузовая система должна поддерживать температуру минус 163°C. На одном крупнотоннажном СПГ-танкере требуется более тысячи криогенных клапанов. Каждый из них в течение 40 лет службы должен выдерживать экстремальный холод, тысячи циклов открытия-закрытия и тепловой удар.
Первый китайский СПГ-танкер отечественной постройки, «Дапэн Сан», имел долю локализации ниже 30%, а ключевое оборудование было целиком импортным. После более чем десятилетия разработок этот показатель достиг 80%, а по системе изоляции грузовых танков — 100% собственного производства.
Сегодня в цепочку поставок китайского СПГ-танкеростроения входят более 130 компаний. Срок постройки сократился с 40 месяцев до 16, а годовой объём выпуска вырос с одного судна за три года до 11 танкеров в год. Портфель заказов верфи «Худун-Чжунхуа» насчитывает почти 60 судов, а производственные слоты расписаны до 2030 года включительно. В рамках «Программы ста судов» Катара верфь получила заказы на 24 танкера — это крупнейший единый контракт в мире как по стоимости, так и по совокупной грузовместимости.
