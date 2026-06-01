Спутники показали рекордную жару в Европе

Спутники показали рекордную жару в Европе / © ESA

По всей Западной Европе действуют штормовые предупреждения из-за аномальной жары, с которой столкнулись миллионы людей. Новый снимок, основанный на данных «Сентинел-3», яркими красками показывает, сколь экстремальным и обширным оказалось это пекло.

В Северном полушарии еще не наступило лето, но в Южной Европе температура уже достигает 40°C, а на севере, вплоть до Лондона, столбики термометров поднимаются выше 35°C. Рекордный зной зафиксирован по всей Европе: в Венгрии, Испании, Италии, Германии, Швейцарии и других странах. Чтобы понять, насколько необычна такая жара, достаточно вспомнить, что в мае средняя температура в Лондоне обычно держится между 10 и 19 °C и сопровождается дождями.

«Сентинел-3» — это европейский спутник, запущенный в 2018 году в рамках программы наблюдения за Землей «Коперник». Этот проект реализуется Европейской комиссией при поддержке Европейского космического агентства. Аппарат входит в семейство спутников, которые следят за нашей планетой, фиксируя изменения в океанах и на суше.

Эта волна жары — очередное напоминание о том, что изменение климата уже оказывает влияние на всю планету.

«Мы знаем вне всяких сомнений: подобные волны жары стали более вероятны и суровы именно из-за климатических изменений, — заявил Питер Торн, директор Центра климатических исследований ICARUS при Национальном университете Ирландии в Мейнуте. — Но все равно многие из устанавливаемых рекордов, особенно в Великобритании и Франции, просто умопомрачительны».