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Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T
Французский стартап Flying Whales планирует построить и начать летные испытания 200-метрового дирижабля LCA60T в 2027 году.
Согласно планам компании, новое воздушное судно диаметром 50 метров сможет перевозить до 60 000 килограммов груза за один рейс на высоте до 3000 метров над землей и с максимальной скоростью примерно 100 километров в час.
Дирижабль будет использовать комбинацию высоковольтных литийионных аккумуляторов и турбогенераторов для вращения воздушных винтов.
На этой неделе британский стартап по производству электродвигателей Evolito сообщил, что планирует поставлять силовые установки для дирижабля LCA60T. Сейчас специалисты Flying Wheels проводят в аэродинамической трубе испытания сверхлегкого полиэфирного текстиля Diatex, который станет внешней оболочкой LCA60T. Также они заняты подписанием различных технических и стратегических соглашений с партнерами, чтобы уложиться в амбициозные сроки по запуску дирижабля в небо.
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Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.
На окраинах нашей галактики наблюдают звезды, которые ей не принадлежат: они разогнались до таких скоростей, что преодолели притяжение Млечного Пути и летят сейчас в межгалактическое пространство. Недавно астрономы рассмотрели их траектории и обнаружили, что многие из них «родом» из крупнейшей галактики-спутника Млечного Пути — Большого Магелланова Облака. Это рождает подозрения, что в нем скрывается источник такого необычного ускорения.
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