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Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +207
Посты: 597

Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T

Французский стартап Flying Whales планирует построить и начать летные испытания 200-метрового дирижабля LCA60T в 2027 году.

Сообщество
# авиация
# дирижабли
# технологии
Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales
Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales

Согласно планам компании, новое воздушное судно диаметром 50 метров сможет перевозить до 60 000 килограммов груза за один рейс на высоте до 3000 метров над землей и с максимальной скоростью примерно 100 километров в час.

Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales
Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales

Дирижабль будет использовать комбинацию высоковольтных литийионных аккумуляторов и турбогенераторов для вращения воздушных винтов.

Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales
Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales

На этой неделе британский стартап по производству электродвигателей Evolito сообщил, что планирует поставлять силовые установки для дирижабля LCA60T. Сейчас специалисты Flying Wheels проводят в аэродинамической трубе испытания сверхлегкого полиэфирного текстиля Diatex, который станет внешней оболочкой LCA60T. Также они заняты подписанием различных технических и стратегических соглашений с партнерами, чтобы уложиться в амбициозные сроки по запуску дирижабля в небо. 

Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales
Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales
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