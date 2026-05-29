Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».
В ОАЭ посреди пустыни построят крупнейший аэропорт в истории
В Дубае посреди пустыни стартовало строительство крупнейшего аэропорта в истории человечества — гигантский комплекс стоимостью 35 миллиардов долларов с 400 выходами на посадку и пропускной способностью до 260 миллионов пассажиров в год.
Проект носит название Международный аэропорт Аль-Мактум и является частью масштабного комплекса Всемирного центра Дубая, расположенного к юго-западу от города. Масштабы трудно осознать: 400 выходов на посадку, пять параллельных взлетно-посадочных полос, пропускная способность в 260 миллионов пассажиров ежегодно и ориентировочная стоимость около 35 миллиардов долларов. После завершения строительства новый аэропорт окажется примерно в пять раз больше нынешнего аэропорта Дубая.
Для понимания масштаба: крупнейшие аэропорты мира сегодня обслуживают примерно от 80 до 110 миллионов пассажиров в год. Международный аэропорт Аль-Мактум нацелен более чем на двукратное превышение этих показателей в рамках одного комплекса. Речь идет не о расширении существующей инфраструктуры, а о строительстве полноценного «аэропортового города» практически с нуля среди песков пустыни — крупнейшего транспортного узла, который когда-либо создавало человечество.
Это резко контрастирует с ситуацией в большинстве стран мира, где строительство крупных аэропортов зачастую растягивается на десятилетия из-за согласований, судебных споров, выкупа земель и бюджетных разногласий. В Дубае же политические решения принимаются быстро, а финансовые ресурсы позволяют превратить в реальность то, что в других странах ещё долго оставалось бы лишь технико-экономическим обоснованием.
Самая радикальная часть плана — даже не строительство нового аэропорта, а отказ от старого. Нынешний Международный аэропорт Дубая, мировой лидер по объему международного пассажиропотока, планируется вывести из эксплуатации примерно к 2035 году, полностью переведя все рейсы в новый комплекс.
Это трудно представить: сознательно закрыть самый загруженный международный аэропорт планеты лишь потому, что ему больше некуда расти внутри городской застройки. Но именно таков расчет Дубая — не латать инфраструктуру, уже достигшую предела возможностей, а сразу строить с запасом на будущее.
Показатели нынешнего аэропорта помогают понять логику проекта. Международный аэропорт Дубая ежегодно обслуживает около 90 миллионов пассажиров и уже более десяти лет остается мировым лидером по международному трафику. Здесь базируется авиакомпания Emirates — крупнейший международный авиаперевозчик мира с огромным парком гигантских Airbus A380.
Кроме того, географическое положение Дубая позволяет охватить значительную часть населения планеты перелетом продолжительностью менее восьми часов. Именно поэтому эмират рассматривает аэропорт не как элемент роскоши, а как критически важную инфраструктуру для собственного выживания.
В отличие от многих соседей, Дубай не располагает столь же огромными запасами нефти и еще несколько десятилетий назад сделал ставку на превращение в глобальный транспортный и торговый центр. Экономика города построена на туризме, логистике, международной торговле и транзитных перевозках. В этой модели аэропорт — не расход, а главный двигатель экономики.
Даже первый этап строительства поражает масштабами. Западный терминал должен занять около 800 тысяч квадратных метров на семи уровнях. Система обработки багажа будет способна сортировать десятки тысяч чемоданов в час, а внутри комплекса появится собственная железнодорожная сеть с 14 станциями — иначе перемещаться по аэропорту пешком станет попросту невозможно.
Основные этапы первой очереди планируется завершить в начале следующего десятилетия, а весь комплекс будут вводить поэтапно в течение последующих лет. Но аэропорт — лишь часть замысла. Вокруг него Дубай намерен построить полноценный город с жилыми районами, логистическими зонами и коммерческими кварталами, рассчитанный более чем на миллион жителей.
