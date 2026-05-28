28 мая, 15:20
Губкинский университет
Российская технология повысила добычу трудноизвлекаемой нефти

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина оценили опыт применения полностью отечественной, не зависящей от импортных сервисов технологии многозабойного завершения бурения «ГИДРА». Ее испытали на Верхнесалымском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

Испытания подтвердили, что «ГИДРА» увеличивает более чем в полтора раза добычу нефти в низкопроницаемых и неоднородных коллекторах, где сосредоточены трудноизвлекаемые запасы. Результаты исследования опубликованы в журнале «Нефтепромысловое дело».

«Разработка открывает возможность добычи ранее нерентабельных трудноизвлекаемых запасов, составляющих около половины ресурсной базы страны. Это имеет огромное значение для экономики, потому что позволяет вовлечь в промышленный оборот сложные запасы без бурения новых скважин и снизить зависимость от импортного нефтесервиса», — отметил профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Губкинского университета Николай Михайлов.

Технология «ГИДРА» представляет собой технологическую платформу с проработанной методикой применения, а также комплекс оборудования. Ее создало одно из российских предприятий, после чего технология поступила на экспертизу для оценки эффективности в Губкинский университет.

«Трудноизвлекаемые запасы находятся в низкопроницаемых и неоднородных коллекторах. Вовлечение этих коллекторов в оборот — одна из главных задач современного нефтегазового комплекса. Применение традиционных технологий в таких условиях часто оказывается технологически рискованным или экономически неэффективным. Существует высокий риск прорыва подошвенной воды или газовой шапки, что приводит к значительному сокращению нефтеотдачи и росту эксплуатационных затрат», — пояснил Николай Михайлов.

Традиционно в низкопроницаемых коллекторах используются многостадийный гидроразрыв пласта или установка фильтров-хвостовиков, однако они часто технологически рискованны или экономически неэффективны. В отличие от традиционных технологий, «ГИДРА» позволяет увеличить площадь дренирования пласта без риска прорыва воды или газа.

«Технология представляет собой полностью локализованное решение, не зависящее от иностранных комплектующих и сервисных услуг. В условиях санкционных ограничений и ухода с российского рынка крупных западных нефтесервисных компаний создание собственной конкурентоспособной технологии имеет стратегическое значение для обеспечения технологического суверенитета нефтегазовой отрасли», — поделился мнением ученый.

В основе технологии лежит принцип радиального бурения — способа создания горизонтальных ответвлений малого диаметра, которые расходятся лучами от основного ствола скважины в разные стороны. В отличие от стандартных методов, «ГИДРА» позволяет создавать от основного ствола скважины множество тонких каналов длиной до 12 метров. Для этого используются титановые иглы с буровыми насадками, которые выдвигаются из специальных муфт и проходят вглубь нефтяного пласта. Такой подход существенно увеличивает площадь контакта скважины с коллектором, содержащем нефть, и вовлекает в разработку отдельные зоны пласта, которые при традиционном способе остаются незатронутыми.

«Во время испытаний процесс внедрения «ГИДРЫ» занял всего на 6,5 часов больше по сравнению с установкой стандартного фильтра. Это свидетельствует о высокой скорости монтажа и готовности технологии к промышленному применению», — рассказал Николай Михайлов.

Пилотный проект реализован на скважине №1141 Верхнесалымского месторождения ХМАО. Горизонтальный участок скважины составил более одной тысячи метров, в процессе работ было сформировано 60 боковых каналов, что в разы увеличило площадь дренирования пласта. Забойное давление на стационарном режиме работы оказалось на 31% выше, чем у аналогичных скважин, оборудованных по традиционной технологии. Это повысило надежность работы скважины и снизило нагрузку на добывающее оборудование. Дебит нефти вырос на 91%, а доля воды в продукции снизилась почти вдвое — на 47%.

«Успешное испытание «ГИДРЫ» на Верхнесалымском месторождении создает основу для тиражирования технологии на других промыслах России. Созданное оборудование и стандартизированные процедуры готовы к внедрению в различных нефтегазовых компаниях, особенно при работе с низкопроницаемыми и неоднородными коллекторами. «ГИДРА» может стать эффективной заменой традиционным методам при разработке сложных запасов углеводородов», — говорит ученый.

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.
