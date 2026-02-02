Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray выполнил рулежные испытания
Первый серийный образец беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray для Военно-морских сил США завершил первые рулежные испытания на малой скорости.
Тесты прошли на объекте компании Boeing в аэропорту MidAmerica, расположенном недалеко от Сент-Луиса (штат Миссури), о чем свидетельствуют сообщения Boeing и Командования авиационных систем ВМС США в социальных сетях.
Рулежные испытания, в ходе которых аппарат движется собственным ходом, являются критически важным этапом на пути к первому полету.
В перспективе ВМС США планируют закупить в общей сложности 76 аппаратов MQ-25, а достижение начальной боевой готовности по последним планам ожидается в 2027 году.
Программа MQ-25 в последние годы сталкивалась с серьезными задержками и ростом стоимости. Изначально предполагалось, что первая партия предсерийных аппаратов будет поставлена в 2022 году, а начальная боеготовность будет достигнута уже в 2024-м. В прошлом году представители ВМС неоднократно подчеркивали, что прилагают значительные усилия, чтобы все же вывести MQ-25 на первый полет до 2026 года. Но, как показала жизнь, график первого полета в итоге сдвинули на 2026 год.
Несмотря на все трудности, представители ВМС продолжают поддерживать программу MQ-25, считая ее ключевым элементом увеличения дальности действия как нынешних, так и перспективных самолетов, базирующихся на авианосцах. Кроме того, ВМС рассчитывают с помощью Stingray отказаться от использования пилотируемых истребителей F/A-18F Super Hornet в роли заправщиков, на долю которых приходится значительная часть вылетов в ходе боевого развертывания. Это позволит высвободить эти самолеты для других задач и снизить их износ.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Апреля, 2022
Сахарный пузырь: психология панических покупок
10 Октября, 2014
Смех, игра и обезьяны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии