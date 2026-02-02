Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray выполнил рулежные испытания

Беспилотный самолет-заправщик MQ-25A Stingray / © Boeing

Тесты прошли на объекте компании Boeing в аэропорту MidAmerica, расположенном недалеко от Сент-Луиса (штат Миссури), о чем свидетельствуют сообщения Boeing и Командования авиационных систем ВМС США в социальных сетях.

Рулежные испытания, в ходе которых аппарат движется собственным ходом, являются критически важным этапом на пути к первому полету.

В перспективе ВМС США планируют закупить в общей сложности 76 аппаратов MQ-25, а достижение начальной боевой готовности по последним планам ожидается в 2027 году.

Программа MQ-25 в последние годы сталкивалась с серьезными задержками и ростом стоимости. Изначально предполагалось, что первая партия предсерийных аппаратов будет поставлена в 2022 году, а начальная боеготовность будет достигнута уже в 2024-м. В прошлом году представители ВМС неоднократно подчеркивали, что прилагают значительные усилия, чтобы все же вывести MQ-25 на первый полет до 2026 года. Но, как показала жизнь, график первого полета в итоге сдвинули на 2026 год.

Несмотря на все трудности, представители ВМС продолжают поддерживать программу MQ-25, считая ее ключевым элементом увеличения дальности действия как нынешних, так и перспективных самолетов, базирующихся на авианосцах. Кроме того, ВМС рассчитывают с помощью Stingray отказаться от использования пилотируемых истребителей F/A-18F Super Hornet в роли заправщиков, на долю которых приходится значительная часть вылетов в ходе боевого развертывания. Это позволит высвободить эти самолеты для других задач и снизить их износ.