28 мая, 16:33
Елена Тихонова
21

Стресс мужчин изменил структуру сперматозоидов и повлиял на развитие эмбриона

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что постоянный или повторяющийся стресс, который переживает мужчина до зачатия, изменяет молекулярные сигналы в сперматозоидах, влияет на развитие эмбриона и рост ребенка после рождения.

Хроничкский стресс мужчин до зачатия повлиял на формирование эмбриона / @Vitaly Gariev from Pexels

В последние годы исследователи уделяют большое внимание влиянию жизненного опыта мужчины на здоровье его будущего потомства. Научные работы подтверждают, что молекулярные сигналы в сперматозоидах реагируют на изменения окружающей среды. Это делает их уникальными носителями информации о жизненном опыте отца и развитии потомства. Например, ученые выяснили, что опыт, полученный отцом до зачатия, в том числе возраст, рацион, физические нагрузки, вредные привычки и перенесенные инфекции, влияет на состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, метаболизм и психическое здоровье потомства.

Новую научную работу посвятили роли белковой молекулы let 7f 5p, реагирующей на стресс. В сперматозоидах здоровых мужчин, не подвергавшихся хроническому стрессу, эта молекула содержится в низкой концентрации, но в ответ на сильное эмоциональное потрясение ее уровень растет.

Чтобы понять, как концентрация let 7f 5p влияет на развитие эмбриона и впоследствии на взрослое потомство, ученые провели эксперимент. Они повысили уровень этого белка в оплодотворенных яйцеклетках мышей, чтобы имитировать последствия хронического стресса у отца.

Потомство мужского пола, подвергшееся воздействию более высоких концентраций молекулы, росло крупнее и имело более длинные кости даже при сохранении стандартного рациона. Изменения сохранялись и во взрослом возрасте. Самцы, участвовавшие в эксперименте, весили больше собратьев и отличались длинными костями.

Результаты исследования, опубликованного в журнале iScience, свидетельствуют, что сперматозоиды переносят не только генетическую информацию. Они также несут в себе молекулярные сигналы, сформированные жизненным опытом, в том числе стрессом, которые могут влиять даже физический рост — размеры тела и длину костей.

Поскольку факторы, воздействующие на здоровье ребенка в период раннего развития и даже до зачатия, могут сказываться на риске развития заболеваний на протяжении всей жизни, необходимо изучать механизмы этих процессов.

Влиянию материнского опыта на здоровье потомства уделяют много внимания, но важно обратить внимание и на жизненный опыт отца до зачатия, в том числе на перенесенный стресс.

Исследователи подчеркнули, что борьба со стрессом, полноценный сон, правильное питание и поддержка в трудные времена могут способствовать улучшению биологических показателей до беременности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Лена
12 статей
Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

27 мая, 09:59
НИУ ВШЭ

В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.

25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Комментарии

Степан Пряничников
38 минут назад
https://vkvideo.ru/video-144904445_456245856?t=56m9s вот тут А.В. Исаев хорошо разбирает всю динамику этого "Сталин не верил"

Трагедия 22 июня: один человек против всех разведданных

Sergey
41 минута назад
Сергей, рашка запускает блоки не только у себя,но и по всему миру. На сегодня РосАтом единственный лидер. По количеству и обьему.

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Сириус Орион
51 минута назад
Плеядеанский корабль периодически появляется в пределах Земли. 🇷🇺✨⚡🌍АРМАДА НЛО ОКРУЖИЛА ЗЕМЛЮ ИМЕНА И ФУНКЦИИ ПРИЛЕТЕВШИХ 🌍⚡✨Начало _2019 г.

В США приостановили полеты Starship V3 

Aleksei Savva
55 минут назад
Могла занести... Могла не занести... Ниочём.

Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Maksat Akzhigitov
1 час назад
Лапшу на уши вешают. Европа вообще чуть ли весь мир кормит. Это просто показатель что Россия там средняя Азия Бедные мы голодаем. Они нас кормят

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Иван Колупаев
1 час назад
Alex, по твоей же ссылке у России ВВП на душу населения 14,26 то есть чуть выше среднемирового (14,21) Ну а лидирует там карликовый Люксембург с населением

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Антон Шилов
1 час назад
А., Ericsson Eesti (5G-оборудование, сетевая инфраструктура) ABB Estonia (инверторы ветрогенераторов, электрораспределительные щиты) BLRT Grupp (судостроение,

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Иван Колупаев
1 час назад
MYKOLA, да ты чо вот прямо в очередях за бесплатным пайком? 😁 Ой Мыкола лет небось много а все в телемарафоны веришь.

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Иван Колупаев
1 час назад
Black, алгоритмы обработки и конструкция прибора уникальные, российские, это так. А вот начинка увы. Лазеры, сенсоры, электроника импортные.

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Black Reader
2 часа назад
Александр, цэ ж платный тролль. Кстати, при своем первом посещении за сегодня этого сайта не могу вам плюсануть, т. к. "фильтры обнаружили в моих

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Иван Колупаев
2 часа назад
Black, автор обещал что скоро опять разрешат. Мол у Маска проверки проходят быстро, так что Безосу все равно кабзда.

В США приостановили полеты Starship V3 

Black Reader
2 часа назад
Сергей, может, и не развивается... Но, недавно начали выпускать лазерные интерференционные микроскопы с разрешением 0,1 нанометра. Можно теперь

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Black Reader
2 часа назад
Иван, да, падение ракеты спланировал лично Безос. Он хотел уронить её на населённый пункт, чтобы запретить насовсем, но немного не дотянул, и она

В США приостановили полеты Starship V3 

Vasiliy Ermakov
2 часа назад
Всегда поражаюсь, как «учёным» удаётся что-то опровергать, опираясь на «исследование» с выборкой в 42 человека. И хотелось бы больше конкретики -

Ученые опровергли информацию о вреде ежедневного потребления фруктового сока

MYKOLA MATRUNETSKYI
2 часа назад
Видно сразу как Путинисты рвут очко за то что они не в лидерах.За войны в Украине вы здаете свои места во всем на потраченные деньги вы жили бы лучше

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Van Turaev
2 часа назад
😂😂😂

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Андрей
3 часа назад
Иван, Ага, сам Безос, лично, Супер Хэви в залив уронил на скорости 400 м/с. "Косяк" (и серьёзный) у Спейс Х и было бы странно, если бы FAA понадобилось ещё и

В США приостановили полеты Starship V3 

Александр Березин
4 часа назад
Сергей, а Крым-то чей, громадянин?

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Сергей Кузнецов
4 часа назад
В Раиссии ничего не развивается не ии не промышленность, не уровень жизни а потребляют много из за майнинга

Рейтинг крупнейших стран — потребителей электроэнергии в мире

Александр Березин
4 часа назад
Константин, не читайте. Это же прекрасно -- что увидев упрощенное описание в заголовке (куда "плановая суборбитальная траектория" не влезала при

Starship смог выйти на плановую орбиту несмотря на отказ двигателя

