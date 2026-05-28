  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
28 мая, 09:44
Александр Березин
39

Астрономы впервые обнаружили галактику, где черная дыра возникла раньше звезд

❋ 5.9

Недавно с помощью космических телескопов ученые открыли сотни очень древних странных объектов, которые назвали «маленькими красными точками». Они выглядели непохоже ни на какие другие, что породило множество версий об их природе. Авторы новой работы считают, что раскрыли загадку как минимум в одном случае — и по их мнению это галактика, где уже есть сверхмассивная черная дыра, но нет звезд, из которых она могла бы образоваться.

Астрономия
# астрофизика
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
# теория Горькавого
Abell 2744-QSO1 в представлении художника. Красная часть зоны вокруг черной дыры — та, что движется от наблюдателя, голубая — та, что приближается к нему / © Jiarong Gu, Nature

До XXI века классическая картина образования галактик была такой: сперва возникают первые массивные звезды, при их взрывах образуются черные дыры. Затем такие ЧД сливаются друг с другом и поглощают окружающий их газ, набирая массу и постепенно превращаясь в сверхмассивные — в миллионы, а то и миллиарды масс Солнца. В 2010-х годах к этой картине возникли серьезные вопросы. Многие галактики всего через миллиард лет после Большого взрыва уже имели крайне массивные черные дыры, хотя в самые первые сотни миллионов лет Вселенной даже звезды еще не успели зажечься.

Теперь в Nature опубликовали работу, ставящую под вопрос саму возможность образования первых сверхмассивных черных дыр из первых звезд Вселенной. Международная группа ученых показала, что объект Abell 2744−QSO1 — не просто черная дыра, массой не ниже 50 миллионов Солнц, но и объект, вокруг которого есть целая галактика. Только вот звездная масса этой галактики — меньше половины от массы ее центральной черной дыры.

Классический сценарий роста сверхмассивной черной дыры тут явно не работал. ЧД поглощает материю с определенной скоростью, которая не может быть превышена по чисто физическим причинам (предел Эддингтона). Телескопы видят Abell 2744−QSO1 таким, каким он был всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Довольно сложно представить, как за такое время черная дыра могла бы поглотить больше звезд и газа по массе, чем есть в окружающей ее галактике. Кроме того, астрономы в работе установили, что Abell 2744−QSO1 поглощает вещество значительно медленнее своего предела Эддингтона.

Авторы заключают: «Насколько нам известно, это… делает QSO1 самой «голой» массивной ЧД из когда-либо обнаруженных». Иными словами, эта галактика состоит в основном из черной дыры, вокруг которой меньше звезд, чем в любом другом известном объекте такой природы. В близких к нам регионах Вселенной соотношение массы черной дыры и окружающих ее звезд примерно в тысячу раз ниже.

Ученые констатировали, что это хорошо стыкуется с более ранними работами, согласно которым этот объект содержит чрезвычайно мало тяжелых элементов. Элементы тяжелее гелия и лития во Вселенной образовались в основном в результате эволюции звезд. Логично, что в галактике с минимумом звезд таких элементов почти нет.

Исследователи считают, что единственное реальное объяснение такой «маленькой красной точке» — это черная дыра так называемого «первичного формирования». То есть такая, которая возникла не из звезд, а образовалась в силу каких-то иных процессов. Кандидатами в такие процессы авторы посчитали «прямой коллапс» первичного газа в черные дыры, минуя стадию образования звезд. Или так называемые первичные черные дыры, образовавшиеся по неким причинам в первую же секунду после Большого взрыва, когда плотность вещества Вселенной была еще очень большой.

В то же время сценарий прямого коллапса требовал бы мощного УФ-излучения из этого района. Но никаких следов такого излучения там нет. В силу этого и крайне низкого содержания тяжелых элементов в этом районе, астрономы посчитали наиболее вероятным объяснением загадки Abell 2744−QSO1 первичную черную дыру. Правда, и тут есть сложность: большинство моделей образования первичных черных дыр показывают, что они возникли относительно маломассивными. Как они могли сливаться в первые 700 миллионов лет истории Вселенной так быстро, чтобы мы видели Abell 2744−QSO1 с массой в полсотни миллионов солнечных — понять непросто.

Исследователи предположили, что это может объясняться образованием первичных черных дыр в плотных скоплениях. Если те действительно очень плотные, черным дырам в них проще сливаться между собой. Слабость этого объяснения в том, что на сегодня все модели образования именно первичных черных дыр требуют привлечения экзотических механизмов, не вытекающих напрямую из доказанных физических теорий.

Но есть и такие модели эволюции Вселенной, в которых образование объектов, подобных Abell 2744−QSO1, происходит естественным образом без привлечения новых физических механизмов или теорий. В рамках гипотезы циклической Вселенной Николая Горькавого черные дыры переходят из одного цикла развития Вселенной в другой, то есть способны пережить Большой взрыв.

Хотя основная их часть имеет массу в несколько Солнц (как ЧД, чьи слияния регистрируют LIGO), часть из этих реликтовых черных дыр обладает большей массой уже с самого начала развития Вселенной. В итоге они становятся объектами, вокруг которых и возникают галактики — сперва в виде облаков газа, а затем и возникающих из них звезд.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# астрофизика
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
# теория Горькавого
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зачатки жизни на астероидах
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Возвращение легенды: снежный барс
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
«Восток» — телевизионный: системы на борту корабля, которые заинтересовали ЦРУ и АНБ
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зеленые архивы природы: биологические методы в поисках правды о прошлом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Май
1100
Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Май
1500
Инопланетная фауна Южной Америки
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
27 мая, 11:44
Лена

В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.

Археология
# гробница
# династия Мин
# китай
# медицина
# хирургия
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Найденная в гробнице бронзовая бутылка раскрыла рецепт древнекитайского пива

    28 мая, 09:57

  2. Астрономы впервые обнаружили галактику, где черная дыра возникла раньше звезд

    28 мая, 09:44

  3. Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

    28 мая, 09:28

  4. Российские ученые научились вычислять температуру начала и конца кипения нефтепродуктов с точностью до 3°C

    28 мая, 09:24
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Evgeniy Blinov
19 минут назад
Ayan, Казахстан есть. Смотрите вверх - Индия, Бразилия, Казахстан . 4.3

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Ben Ben
23 минуты назад
А толку Узбекистан в нормальном месте а народ голодцует ёпта

Рейтинг крупнейших производителей золота в мире

166
29 минут назад
Интересно, что недооценка численности населения может повлиять на планирование ресурсов. Особенно важно учитывать сельские районы, где сбор

Ученые, возможно, ошиблись при подсчете численности населения Земли

Евгений Присяжнюк
45 минут назад
Kostya, Польша была в составе СССР?

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Григорий
53 минуты назад
Отлично!

Астрофизик заявил, что межзвездная комета 3I/ATLAS могла занести жизнь в Солнечную систему

Сергей Запрягаев
1 час назад
Да не так уж страшно, с полюсов заходить будут.

Возник новый риск для миссий по добыче в космосе: вращение астероида оказалось опаснее, чем думали

Сергей Механик
2 часа назад
А через Ормузский пролив пропустят? 😮

Франция представила крупнейший в мире контейнеровоз на СПГ

Kostya Br
2 часа назад
Имя, Польша единственная страна которая удвоила свой ВВП после выхода из состава СССР. Все остальные страны которые выпали из СССР потеряли...

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Kostya Br
2 часа назад
С Норвегии наоборот убежало порядка 20 миллиардеров из-за того что налог на богатство ввели!

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

Назир Туйчиев
3 часа назад
Великий Китай коммунистическая страна - дело не в системе (демократическая, капиталистическая, социалистическая и ....), а в руководстве! Там

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

полиграф шариков
3 часа назад
ну шо, россияне, а мы им про махи до европы и пусть они нас боятся!!!

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Александр St0rm
8 часов назад
Александр, Как Вы считаете, не лучше ли действительно выделенные на РОС средства вложить в разработку "Русского Старшипа", ведь Старшип на орбите

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Krosh
8 часов назад
Игорь, Даже если специалист, то это ещё ни о чем не говорит. Вот если бы можно было дать какой-то объективный рейтинг, другое дело. Даже опытом можно

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Lamira Seyidova
9 часов назад
Я читала,как Маск сказал,что самый большой дата-центр у него.Там он без остановки тестирует Grok.

Опубликованы первые изображения одного из крупнейших дата-центров мира

Collect
10 часов назад
Юрий, полет к Альфе Центавре?

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Denzel Er
10 часов назад
Юлия, у нас и африканцы живут нормально и никто их не принижает, если не совершают преступления то живут свободно. А в твоих словах презрение и к

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Collect
10 часов назад
Александр, до НЛО

Стальной каркас будущего самого высокого здания в мире — Jeddah Tower — построит китайская компания

Максим Дегтярёв
10 часов назад
Я напоминаю Германия в 40 раз меньше РФ

Топ стран по количеству музеев

Д Т
11 часов назад
Юлия, фууу! Нам за тебя стыдно перед всей аудиторией! Вы там все такие? Порошок из ноздрей высыпается!

Кто кормит планету? Топ-30 стран — крупнейших экспортеров продовольствия

Станислав По
11 часов назад
Сделайте ещё топ по экспонатам украденным и вывезенным из других стран. Тоже будут США и Британия с огромным отрывом.

Топ стран по количеству музеев

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно