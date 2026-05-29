Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Как изменилась распространенность курения в мире за 20 лет
Курение и другие формы потребления табака считаются одной из важнейших проблем здравоохранения в мире. Как видно на инфографиках, доля курильщиков в странах мира постепенно снижается.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно курение становится причиной преждевременной смерти более семи миллионов человек. Еще большее число курильщиков сталкиваются с проблемами со здоровьем.
Однако в последние десятилетия доля курящих людей в мире снижается. В 2000 году употребляли табак более 34% жителей планеты старше 15 лет. К 2022 году их доля снизилась примерно до 22%.
При этом распространенность потребления табака зависит от региона. Большая доля курильщиков проживает в Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана и в некоторых европейских странах. Например, в Мьянме в 2022 году курили более 44% взрослого населения. Однако в 2000 году доля курильщиков там превышала 65%.
В Европе высокая доля потребителей табака сохраняется в балканских странах. Например, в Сербии и Болгарии в 2022 году курили более 39% взрослых. При этом в 2000 году в Сербии курили 44,9%, а в Болгарии — 47,4% людей старше 15 лет.
В России потребление табака также постепенно снижается — с 33% в 2000 году до 29% в 2022 году.
