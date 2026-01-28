Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опубликован первый снимок огромной китайской ракеты PL-17, сделанный с близкого расстояния

В сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлен полноразмерный макет одной из самых загадочных разработок ВВС Народно-освободительной армии Китая — ракеты класса «воздух–воздух» PL-17 длиной около шести метров.

© Weibo

Как и в случае с подобными утечками, подлинность изображения нельзя подтвердить на 100 процентов. Неизвестны также точные дата и место съемки. Однако на фото видно, что PL-17 (точнее, ее полноразмерный макет) установлена на выставочном стенде, предположительно в рамках торговой или оборонной экспозиции. Перед ракетой позирует мужчина с замаскированным лицом, а за ней размещен стенд с рекламой истребителя J-20.

На протяжении многих лет новые образцы китайской военной техники и вооружений нередко становились известны именно через подобные «утечки». С учетом того, что первые размытые изображения PL-17 появились почти десять лет назад, ее демонстрация на выставке сегодня уже не выглядит чем-то неожиданным.

Когда ракета впервые появилась в публичном поле в 2016 году, на западе ее обозначали как PL-XX, затем предполагалось название PL-20, однако теперь, судя по новой фотографии, обозначение PL-17 можно считать подтвержденным. По некоторым данным, при принятии на вооружение ракете был присвоен западный индекс CH-AA-12 Auger.

С самого начала PL-17 рассматривалась как ракета класса «воздух–воздух» очень большой дальности — на это указывали ее внушительные размеры. Основными целями для такого оружия, по всей видимости, являются крупные и особо важные воздушные объекты: самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

По имеющимся данным, PL-17 оснащена твердотопливным ракетным двигателем. Управление обеспечивается четырьмя сравнительно небольшими хвостовыми рулями и соплом с управляемым вектором тяги. Предполагаемая дальность пуска оценивается примерно в 400 километров, хотя реальная эффективная дальность может существенно меняться в зависимости от условий боя. Максимальная скорость, как считается, превышает 4900 километров в час.

Для реализации полного потенциала PL-17 по дальности целеуказание, скорее всего, должно поступать от внешних источников — самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (в развитие которых Китай активно инвестирует), других самолетов, наземных и морских РЛС или даже спутников.

На сегодняшний день PL-17 наблюдалась только на истребителях J-16, хотя предполагается, что в перспективе она может быть адаптирована и для внешней подвески на J-20. Зато PL-17 вполне может рассматриваться как вооружение для будущих китайских боевых самолетов, включая сверхтяжелый тактический самолет шестого поколения J-36 («Цзянь-36»), обладающий вместительными внутренними отсеками вооружения.

Как бы то ни было, появление PL-17 и других передовых китайских ракет класса «воздух–воздух» стало серьезным фактором обеспокоенности для вооруженных сил США. Эти опасения подтолкнули к разработке засекреченной ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, а также других проектов дальнобойных авиационных ракет.