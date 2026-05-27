В Китае впервые в истории людей старше 65 лет стало больше, чем детей

Впервые с начала ведения демографической статистики в 1949 году в Китае число людей старше 65 лет превысило количество детей. Об этом свидетельствуют последние официальные данные, подчеркивающие усиливающееся демографическое давление на страну.

По состоянию на ноябрь прошлого года 15,87% населения Китая, численность которого составляет около 1,4 миллиарда человек, были старше 65 лет. Для сравнения: доля детей в возрасте от 0 до 14 лет составила 15,25%. Такие данные приводятся в результатах всекитайского выборочного исследования, опубликованных в конце прошлой недели.

Как пояснили в Государственном статистическом управлении КНР, данные были получены на основе ноябрьской «мини-переписи» — выборочного обследования, охватившего 1% населения страны, которое проводится между полноценными переписями, проходящими раз в десять лет. В исследовании приняли участие более 20 миллионов человек.

Исследование показало и сокращение трудоспособного населения, на которое ложится обязанность содержать все большее число пожилых граждан. Доля жителей в возрасте от 15 до 59 лет составила 61,89% населения против 67,33% десять лет назад.

Сами семьи в Китае также становятся меньше. В конце прошлого года средний размер домохозяйства составлял 2,52 человека, тогда как десять лет назад этот показатель был равен 3,10.

Хотя эпоха демографического дивиденда в Китае завершилась, власти страны считают, что у государства все еще сохраняется потенциал так называемого «дивиденда человеческого капитала».

В заявлении, опубликованном по итогам заседания Госсовета, говорится, что Китай намерен сосредоточиться на повышении общего качества населения, чтобы «постоянно наращивать и раскрывать потенциал человеческого капитала». Одновременно страна будет «стремиться поддерживать умеренный уровень рождаемости и численности населения».