  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
19 мая, 07:11
Рейтинг: +826
Посты: 2441

XPeng выпустила первый серийный китайский автономный автомобиль

Компания XPeng объявила, что на заводе в Гуанчжоу с конвейера сошел первый серийный экземпляр автономного автомобиля, созданного полностью на базе собственных технологий — от чипов и программного обеспечения до платформы и сборки.

Сообщество
# Xpeng
# беспилотники
# Китай
# роботакси
# технологии
# транспорт
Кроссовер XPeng GX /  © XPeng
Кроссовер XPeng GX /  © XPeng

Речь идет о специальной версии нового кроссовера XPeng GX, представленного месяц назад на автосалоне Auto China 2026. Однако роботакси отличается от потребительской модели: если обычный GX — это шестиместный полноприводный внедорожник с запасом хода до 750 километров, то автономная версия полностью ориентирована на пассажиров сервиса перевозок.

В салоне появились кресла повышенного комфорта, развлекательные экраны для задних пассажиров и голосовое управление функциями салона. XPeng уже подтвердила планы выпустить варианты на пять, шесть и семь мест.

При этом обе версии используют одинаковую технологическую платформу. В основе системы — четыре фирменных ИИ-чипа Turing общей вычислительной мощностью 3000 TOPS, автономная система VLA 2.0, электронное рулевое управление Bosch и шестислойная архитектура резервирования безопасности авиационного уровня.

Главная особенность нового роботакси — полный отказ от LiDAR и HD-карт. Вместо этого XPeng делает ставку на так называемое «чистое зрение»: автомобиль ориентируется исключительно с помощью камер и собственной ИИ-модели VLA 2.0.

По словам компании, новая архитектура устраняет промежуточный этап обработки данных, характерный для традиционных систем, благодаря чему задержка реакции снижается менее чем до 80 миллисекунд. XPeng утверждает, что VLA 2.0 работает в 12 раз быстрее предыдущего поколения и примерно в пять раз эффективнее конкурентов по плавности движения, количеству сценариев и частоте необходимости вмешательства человека.

В отличие от Tesla и ее проекта Cybercab или нового автономного такси EVA Cab от Geely, XPeng не стала создавать полностью отдельный беспилотный автомобиль без руля и педалей. Компания выбрала более прагматичный подход: использовать одну и ту же платформу как для массовых потребительских машин, так и для роботакси. Это позволяет удешевить разработку и быстрее обучать систему на данных миллионов обычных автомобилей.

Первые пилотные перевозки пассажиров должны стартовать во второй половине 2026 года. К началу 2027-го XPeng рассчитывает перейти к полностью автономной эксплуатации — уже без страхующего оператора в салоне.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Май
Бесплатно
Музыка и медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Май
Бесплатно
Горная порода: структура или хаос
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
20 Май
600
Необычная криптография: Конфиденциальные вычисления
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Май
Бесплатно
Человек как система: инженерный подход к живому
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
1400
Быстрые радиовсплески и долгопериодические радиотранзиенты
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Активные ядра галактик и джеты: космические двигатели Вселенной
ФизТех
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Полярная авиация от аэростата до экраноплана
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
От большого к малому — как создание цифровых двойников позволяет учитывать микронные особенности структуры при описании километровых объектов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
21 Май
Бесплатно
Как изотопы могут раскрыть секреты метаболизма?
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
17 мая, 16:20
Николай Цыгикало

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

Высота космической орбиты — это не просто удаление от поверхности Земли. Она позволяет выполнять полетные задания, недоступные для других орбит. Какими бывают высокие околоземные орбиты, что они дают спутникам и как обеспечивают им необычные условия для работы, рассказываем в нашем новом материале.

Космонавтика
# «Глонасс-К»
# ESA
# NASA
# космос
# околоземная орбита
# орбита
# Роскосмос
# спутник
# технологии
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Гравитационные волны резко ограничили число первичных черных дыр

    18 мая, 17:34

  2. Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

    18 мая, 15:07

  3. Даже одна доза псилоцибина быстро избавила от депрессии

    18 мая, 14:52

  4. Страх перед трещоткой гремучей змеи оказался врожденным у американских животных

    18 мая, 13:45
Выбор редакции

Невидимая география космоса: как устроены высокие орбиты для спутников

17 мая, 16:20

Последние комментарии

Sam Dowson
7 минут назад
Иван, дубина и камень - орудия ближайшего боя. Длинная заточенная палка просто не даст подойти на расстояние удара. Швырнуть камень метко на убой

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Иван Магомедов
8 минут назад
Продай телефон

Инфографика: самые глубокие озера мира

moringotto
8 минут назад
Сергей, жи2 передает тебе привет )) да и не твоего ума это дело бекон двуногий , тебе бы от тцк бегать перестать и в канаву ехать , свой фаб дожидаться

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

moringotto
10 минут назад
Dmitry, девочка то что ты былло бич не значит что все такие же )) иди бояры наверни вместе со своими двумя отцами 🤣

Инфографика: самый потребляемый вид алкоголя по странам

Александр Долматов
33 минуты назад
В этой статье тоже много воды. Одна и та же информация подаётся по два раза, только разными словами.

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Сабина Базадзе
37 минут назад
А фото звезд как не было, так и нет. Не могут подделать.

NASA опубликовало видео отделения капсулы экипажа Orion от сервисного модуля

Иван Анатольевич
51 минута назад
daovision, проекция меркатора - слышали про такое?

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Сергей Дусаков
1 час назад
На развитие языков Северной и Южной Америки повлияло колонизация земель Европой.

Карта: системы письма по всему миру

Владимир Городецкий
3 часа назад
Александр, как копье может окружить? Прорвались, а за ними затянули фронт, и нет снабжения у группы прорыва. Рухнула связь в первую очередь,

Как Гитлер уничтожил Францию за шесть недель — и почему СССР едва не повторил ее судьбу

Станислав По
5 часов назад
Елена, я же не могу отключить сраные гугл новости сраного свободного мира, приходится читать и сообщать что я думаю обо всей этой нацистской

Инфографика: где окажутся североамериканские города, если разместить их в Европе на той же широте

Leo Gold
5 часов назад
Чушь полная эти плитки. Принципиально невозможно одновременно удовлетворить все противоречивые требования к ним. Поэтому я предлагал Илону

SpaceX перенесла первый запуск Starship V3

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Инфографика: самые глубокие озера мира

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Инфографика: самые глубокие озера мира

Иван Колупаев
6 часов назад
7777i.on, России в списке нет потому что она не входит в топ-25, то есть потребляет воды меньше чем страны-лидеры. Что разумеется хорошо. Но тебе и правда

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Александр Приказчиков...
6 часов назад
Михаил, ну да, действительно всего то 180 реакторов в мире за последние 30 лет построили, вообще перестали 😁с учётом что их всего 400.выходит, что за

Рейтинг крупнейших источников электроэнергии в мире

7777i.on off@mail.ru
7 часов назад
Забавно, однако! В сием списке, России нет и близко! Очевидно писуны и писаки, кропавшие свою писюльку, убеждены, что в России пьют исключительно

Рейтинг стран с самым высоким потреблением воды на человека

Игорь Баранников
7 часов назад
Йожи, да, уж, чудак человек

Инфографика: самые глубокие озера мира

Игорь Баранников
7 часов назад
bl00der, а что ещё считать при определении глубины?

Инфографика: самые глубокие озера мира

Иван Колупаев
7 часов назад
Sam, вариант бибизьян с дубиной против бибизьяна с заточеной палкой или оба с дубинкой, тупой палкой, камнем и леворукость идет лесом потому что

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Rinat Bagoutdinov
8 часов назад
Александр, именно так, есть несколько 240v розеток для мощной техники. Розетки несовместимые, типа NEMA

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно