XPeng выпустила первый серийный китайский автономный автомобиль

Компания XPeng объявила, что на заводе в Гуанчжоу с конвейера сошел первый серийный экземпляр автономного автомобиля, созданного полностью на базе собственных технологий — от чипов и программного обеспечения до платформы и сборки.

Кроссовер XPeng GX / © XPeng

Речь идет о специальной версии нового кроссовера XPeng GX, представленного месяц назад на автосалоне Auto China 2026. Однако роботакси отличается от потребительской модели: если обычный GX — это шестиместный полноприводный внедорожник с запасом хода до 750 километров, то автономная версия полностью ориентирована на пассажиров сервиса перевозок.

В салоне появились кресла повышенного комфорта, развлекательные экраны для задних пассажиров и голосовое управление функциями салона. XPeng уже подтвердила планы выпустить варианты на пять, шесть и семь мест.

При этом обе версии используют одинаковую технологическую платформу. В основе системы — четыре фирменных ИИ-чипа Turing общей вычислительной мощностью 3000 TOPS, автономная система VLA 2.0, электронное рулевое управление Bosch и шестислойная архитектура резервирования безопасности авиационного уровня.

Главная особенность нового роботакси — полный отказ от LiDAR и HD-карт. Вместо этого XPeng делает ставку на так называемое «чистое зрение»: автомобиль ориентируется исключительно с помощью камер и собственной ИИ-модели VLA 2.0.

По словам компании, новая архитектура устраняет промежуточный этап обработки данных, характерный для традиционных систем, благодаря чему задержка реакции снижается менее чем до 80 миллисекунд. XPeng утверждает, что VLA 2.0 работает в 12 раз быстрее предыдущего поколения и примерно в пять раз эффективнее конкурентов по плавности движения, количеству сценариев и частоте необходимости вмешательства человека.

В отличие от Tesla и ее проекта Cybercab или нового автономного такси EVA Cab от Geely, XPeng не стала создавать полностью отдельный беспилотный автомобиль без руля и педалей. Компания выбрала более прагматичный подход: использовать одну и ту же платформу как для массовых потребительских машин, так и для роботакси. Это позволяет удешевить разработку и быстрее обучать систему на данных миллионов обычных автомобилей.

Первые пилотные перевозки пассажиров должны стартовать во второй половине 2026 года. К началу 2027-го XPeng рассчитывает перейти к полностью автономной эксплуатации — уже без страхующего оператора в салоне.