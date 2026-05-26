В Россию впервые залетел индийский аист марабу

Индийский марабу водится в тысячах километров от нашей страны. Однако в мае 2026 года его особь впервые удалось заснять в Приморье. Он вел себя точно как всеядные птицы нашей страны. Naked Science взял комментарии у орнитолога, впервые обратившего внимание на это событие.

Марабу Leptoptilos dubius – одна из крупнейших существующих птиц, ростом до 1,5 метра и размахом крыльев до 2,5 метра. Как и все марабу, он принадлежит к семейству аистовых, но существенно отличается от привычных нам аистов средней полосы не только намного большими размерами, но и особенностями поведения. Такие птицы часто ведут себя как падальщики.

В мае 2026 года марабу сфотографировали на пашне в российском Приморье. Фотограф и бердвотчер Ольга Васик выехала на место события, чтобы установить его детали. Хотя саму птицу ей найти не удалось, беседы со свидетелями позволили надежно подтвердить событие. Чтобы разобраться в ситуации, Naked Science пообщался с ней и орнитологом Сергеем Волковым из Центра кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции РАН.

По словам Сергея Волкова, марабу моногамны, то есть образуют пожизненные пары. На фото и видео птица одна, и это, скорее всего, связано с тем, что там показана молодая особь — в неокончательном «наряде», то есть внешний вид ее оперения еще изменится с возрастом. Половой диморфизм у марабу не выражен, и сложно понять,самец или самка попали в объективы местного фермера.

Зато ясно другое: само событие уникально. Индийский марабу — вид крайне редкий, его численность за период наблюдений упала до 800-1200 пар. Несмотря на то, что в 2023 году его статус изменили с «вымирающего» до «близкого к уязвимому», говорить о его территориальной экспансии явно не приходится. «Залет в Приморье — уникальный случай», — полагает Сергей Волков. Вообще, по его словам, среди тропических видов птиц пока не видно тенденций смещения ареалов к северу, поэтому ожидать появления марабу или каких-то других видов из тропиков в нашей стране не приходится даже несмотря на глобальное потепление.

Еще одно препятствие на пути теоретической возможности появления марабу в России на постоянной основе — их относительная «оседлость». Ни в Индии, ни в Индокитае они не совершают миграций, а в России для подобных птиц это жизненная необходимость (вспомним белых аистов, которые мигрируют). В эволюции этого вида такая форма поведения просто не сформировалась.

Марабу в Чугуевском муниципальном округе Приморского края, 18 мая 2026 года. «Ее видели все, кто проезжал по дороге мимо, и мои работники в том числе. Но издали она вроде как серая цапля, а цаплями у нас не удивишь, вот люди работали, никто на нее не обращал внимания, — сообщил один из свидетелей Владимир Яцухно. — Меня заинтересовал необычно крупный размер птицы, подъехал посмотреть, что за цапля такая здоровая, с метр высотой точно, обычно цапли-то вполовину ниже. Подпустила меня близко, метров на десять. А когда ближе – она так интересно подпрыгивает, делает три раза крыльями и снова садится на поле» / © Ольга Васик



Отдельно отметим, что бесспорных случаев таких залетов пока не зафиксировали и для Китая или Кореи, более южных стран, расположенных намного ближе к центрам обитания индийских марабу. Возникает вопрос: как он тогда мог появиться в Приморье? Орнитолог напомнил, что после сезона размножения молодые птицы этого вида могут широко разлетаться. Как и все виды-парители, например, орлы или грифы, аисты марабу могут попадать в сильные воздушные потоки. Птице с такими большими крыльями трудно противодействовать сильному ветру.

Волоков отметил, что марабу не опасен для домашних животных и человека. Эта всеядная птица может питаться змеями, крысами или лягушками, но крупных животных марабу не добывают. Зато часто питаются падалью и отходами на свалках.

Заметку для научного журнала о попадании марабу в Россию уже написала Ольга Васик, фотограф и бердвотчер. Она же высказал предположение, что птица могла и сбежать из какого-то зоопарка в Китае или Корее, поскольку «залет слишком фантастический». Действительно, дистанция до родных мест марабу — три тысячи километров. И все же отдельные признаки могут указывать на его «дикое» происхождение. По словам свидетелей, он повел себя как дикая птица, ищущая добычу на свежей пашне. А вот при приближении человека путешественник быстро ретировался. Зоопарковые животные, напротив, привычны к человеку. К тому же обычно их окольцовывают, да и оперение страдает по сравнению со свободным образом жизни. Признаков и того, и другого на этой особи не заметно.

Далеко не все виды южных животных ведут себя как тропические птицы в смысле ареалов. Часть из них активно двигается на север, в Россию. Так, в прошлом году миллион антилоп пересек границу нашей страны и вызвал серьезные убытки у саратовских фермеров. А шакалы в XXI веке совершили чрезвычайно впечатляющий бросок от Крыма до Вологодской и даже Архангельской области — хотя еще в XX веке не встречались ни в одном из этих регионов России.

