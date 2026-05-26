На космических кораблях есть телевизионная система — большой технический комплекс, с помощью которых можно контролировать оборудование и процесс стыковки, наблюдать за космонавтами во время работы в открытом космосе. Даже смотреть за их повседневной жизнью на станции — но эти записи, по понятным причинам, доступны только узкому кругу специалистов.

Сейчас, когда у каждого из людей под рукой смартфон с камерой, а передать файл можно в пару кликов через мессенджер, телевизионная система не вызывает восторга. Но в 1961 году дела обстояли иначе.

Заместитель заведующего отделом научно-выставочной деятельности Музея космонавтики Павел Гайду расскажет, как была устроена телевизионная система на борту космических кораблей «Восток». Зачем она была нужна и почему так заинтересовала разведку: АНБ и ЦРУ?

