Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей
26 мая в России отмечается День российского предпринимательства, подчеркивающий важность среднего и малого бизнеса для экономики государства. Многие бизнесмены начинают свой путь в университете. Современные вузы все чаще становятся пространством, где дипломные проекты превращаются в технологические продукты, а студенты — в предпринимателей еще до окончания учебы. О том, почему университетская среда становится важной частью стартап-экосистемы и какие инструменты действительно помогают запускать проекты, рассказывает проректор по образованию НИТУ МИСИС Андрей Воронин.
Университет как первая точка входа в предпринимательство
Университет сегодня — это не только образовательная организация, но и первая среда, где студент сталкивается с практикой создания продукта, особенно высокотехнологичного. Здесь формируются команды, проверяются идеи и появляется доступ к ресурсам, которые раньше открывались только на более зрелых стадиях развития проекта.
Этот сдвиг стал возможен во многом благодаря формированию системной инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства. В 2022 году была запущена Платформа университетского технологического предпринимательства — федеральная инициатива, которая позволяет построить экосистему для появления технопредпринимателей и новых продуктов в стенах университетов.
Масштаб этой системы уже измерим в цифрах. По данным Минобрнауки России, в 2024 году участниками программы стали более 740 тысяч студентов, выпускников и сотрудников университетов, а в 2025 году число заявок на конкурс «Студенческий стартап» достигло 11,6 тысячи — против примерно 7,7 тысячи годом ранее. При этом ежегодно отбирается около 2–2,5 тысячи проектов, каждый из которых получает грант в размере одного миллиона рублей на развитие.
Отдельные инструменты поддержки реализуются через Фонд содействия инновациям в рамках конкурса «Студенческий стартап». Фактически это означает, что студенческое предпринимательство перестает быть нишевой активностью. Оно становится процессом с широкой воронкой, конкурентным отбором и финансовой поддержкой.
От идеи к продукту: как вузы ломают барьеры
Главное изменение последних лет — снижение порога входа в предпринимательство. Если раньше запуск технологического проекта требовал значительных ресурсов, сегодня часть этих барьеров снимается внутри университетской среды.
Во-первых, это инфраструктура и научные школы: исследовательские центры, лаборатории, оборудование, доступ к научной экспертизе и междисциплинарным командам позволяют тестировать идеи без существенных затрат на старте. При этом, у научного руководителя есть контакты компаний реального сектора экономики и понимание их актуальных вызовов.
Во-вторых, это финансовые инструменты. Грантовая поддержка в размере одного миллиона рублей позволяет студентам пройти первые шаги на пути к продукту: создать прототип, оформить интеллектуальную собственность, собрать команду и “прощупать” интерес потенциального партнера/клиента.
В-третьих, это акселерационные программы. За несколько месяцев команды проходят путь от идеи до MVP: проверяют гипотезы, считают экономику проекта, получают экспертную обратную связь и готовятся к переговорам с инвесторами.
В результате университет становится не просто образовательной средой, а фактически «нулевой стадией» технологического бизнеса.
Новая роль образования: от знаний к продуктам
Смещение логики от передачи знаний к формированию способности создавать решения — такой подход уже достаточно широко распространен в университетской среде. Предпринимательское мышление универсально — это умение искать нестандартные выходы из ситуаций в условиях дефицита ресурсов и добиваться результата.
В учебные и проектные треки интегрируются практические инструменты: анализ рынка, CustDev, промышленный дизайн, работа с продуктовой гипотезой, применение ИИ-инструментов и тд. Это позволяет студентам не только изучать отрасли, но и пробовать себя в роли создателей решений.
При этом меняется и структура проектов. Все чаще студенческие команды работают в технологически сложных направлениях: робототехника, медицинские технологии, новые материалы, искусственный интеллект, промышленная автоматизация. Это области, где входной порог высок, и именно университетская среда дает критическое преимущество — доступ к знаниям, оборудованию и экспертизе.
Важно и то, что предпринимательство перестает быть альтернативной карьерной траекторией. Даже если студент не запускает бизнес, он получает набор универсальных компетенций: умение работать с неопределенностью, проверять гипотезы, создавать прототипы и оценивать экономику решений.
Такая модель уже формируется в ряде российских университетов. В частности, в НИТУ МИСИС развиваются клубные форматы, акселерационные программы и работа с грантовыми инструментами, позволяющими студентам пройти путь от идеи до первых инвестиций внутри университетской экосистемы. В ряде программ в обязательной части представлены модули и дисциплины по технологическому предпринимательству.
Также развитию предпринимательского мышления и навыков у студентов способствует запущенный в 2023 году пилотный проект Минобрнауки России, направленный на совершенствование системы высшего образования, в который вошел НИТУ МИСИС и еще пять вузов. С января 2026 года к ним добавились еще 11 университетов.
Обновленная модель строится на нескольких ключевых принципах. Первый — фундаментальность образования, предполагающая развитие критического и логического мышления, формирование прочной фундаментальной подготовки и способности осваивать новые компетенции на протяжении всей жизни. Второй — практикоориентированность, то есть более тесная связь университетов с бизнес-партнерами и ориентация на востребованность выпускников. Третий принцип — гибкость образовательных программ, позволяющая адаптировать их под запросы отраслей и экономики без снижения качества подготовки.
