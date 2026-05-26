26 мая, 16:46
Сколтех
Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

Международная исследовательская группа с участием ученых Сколтеха разработала способ создания одномерных квантовых проводов в структурах из двух разных двумерных материалов — диселенида молибдена и диселенида вольфрама. В основе технологии, которую представят на конференции «Микроэлектронные системы-2026» в Сколтехе, лежит растяжение слоев, при котором меняется взаимное расположение атомов между слоями, а вместе с ним — электронные и оптические характеристики. Это позволяет настраивать поведение материала без химических добавок и сложной обработки. Такой подход может лечь в основу гибкой электроники и устройств, реагирующих на давление, изгиб или растяжение.

# двумерные материалы
# квантовые материалы
# нанопроволока
# нанотехнологии
Эволюция спектров PL, степень линейной поляризации Pl / © Physical Review Letters

Данные двумерные материалы имеют толщину всего в три атома. Если два таких материала соединить под небольшим углом, атомы в месте контакта располагаются в виде регулярного узора: чередуются участки с более и менее выгодным расположением атомов. Если затем растянуть структуру в одном направлении, узор меняется. Вместо треугольных областей появляются длинные параллельные полосы, разделенные узкими промежутками шириной от 3 до 15 нанометров. В этих промежутках возникают квантовые потенциальные ямы, что приводит к захвату электронно-дырочных пар — экситонов — внутри узкой линии. Так формируется квантовая проволока.

Чтобы увидеть структуру до и после деформации, ученые использовали два метода визуализации. Сначала они наблюдали узор с помощью торсионной атомно-силовой микроскопии. Затем перенесли образец на подложку с параллельными выступами. Выступы создавали локальное растяжение около 0,1%, которого оказалось достаточно, чтобы перестроить узор из двумерного в одномерный, что было подтверждено с помощью сканирующей электронной микроскопии. В результате экситоны в одномерных каналах стали испускать свет с линейной поляризацией, направленной вдоль каналов, со степенью поляризации до 0,9. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Анвар Баймуратов, руководитель теоретической части исследования, доцент Центра инженерной физики Сколтеха и руководитель Группы теории двумерных материалов, комментирует: «Мы показали, что растяжение позволяет переключать структуру из двумерной конфигурации в одномерную. Это дает возможность управлять энергией, временем жизни и поляризацией излучения, выбирая начальный угол поворота слоев и изменяя профиль подложки для контроля деформации на наноуровне. Такая степень контроля необходима для создания квантовых устройств с направленным и перестраиваемым излучением».

Результаты открывают возможность создания одномерных квантовых проволок с заданными свойствами для применения в оптоэлектронике, квантовых сенсорах и элементах квантовой обработки информации.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сколтех
471 статей
Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

25 мая, 18:05
НИТУ МИСИС

Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.

25 мая, 11:32
Губкинский университет

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

