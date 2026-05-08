Мощный пожар разгорелся в Чернобыльской зоне отчуждения
Мощный пожар разгорелся в Чернобыльской зоне отчуждения
В Чернобыльской зоне отчуждения начался масштабный лесной пожар. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара уже превысила 1,1 тысячи гектаров.
В своем телеграм-канале ведомство рассказало, что сейчас в зоне отчуждения проводится ликвидация масштабного лесного пожара. Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.
Ситуацию также осложняет сухая погода. На некоторых участках огонь невозможно тушить из-за угрозы взрывоопасных предметов.
По данным Национальной гидрометеорологической службы МЧС Украины, радиационная ситуация на территории Украины остается стабильной. Это касается и севера Киевской области, где находится Чернобыльская зона отчуждения.
В службе отметили, что уровень гамма-излучения находится в пределах нормы во всей стране.
