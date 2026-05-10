Мухоловка – самое полезное существо в вашем доме, которого не стоит бояться
Мухоловка – самое полезное существо в вашем доме, которого не стоит бояться
Обыкновенная мухоловка (Scutigera coleoptrata) выглядит пугающе. Однако это один из самых полезных видов членистоногих в доме.
Увидев неприятную мухоловку, первой реакцией человека будет ее прихлопнуть тапком. Но это импульсивное решение — ошибка. Этот хищник-многоножка истребляет вредителей в доме.
Мухоловки охотятся на моль, тараканов, клопов, комаров и чешуйниц. По своей эффективности это членистоногое может посоревноваться с инсектицидами, многие из которых опасно использовать внутри квартиры.
Мухоловки живут во влажных помещениях — в ванной комнате, на кухне или в подвале. Они редко заходят в спальню и не трогают пищу людей.
Не нужно бояться, что мухоловка нападет на детей или домашних животных. Даже если она случайно укусит, серьезной опасности это не представляет. Ее яд безопасен для человека. Самое страшное, что может произойти — легкое покраснение кожи.
Увидев мухоловку дома, не стоит ее убивать или прогонять. Лучше мысленно пожелать ей удачи и дать ей закончить ее работу.
