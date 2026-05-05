Взрослых сотрудников посчитали менее надежными и непрофессиональными

Ученые выяснили, что молодые работники поддаются стереотипам и считают своих пожилых коллег менее компетентными, обучаемыми и адаптируемыми. Кроме того, они меньше доверяют сотрудникам старшего возраста.

Исследование провели ученые Университета Квинсленда. Они проанализировали отношение к пожилым работникам в Австралии и Тайвани. Результаты опубликованы в журнале Human Relations.

Авторы исследования отметили, что в последние годы на схожих должностях могут работать люди разных возрастов. При этом молодые коллеги часто задаются вопросом, почему их более пожилые коллеги не переходят на более высокие должности.

В первой части исследования ученые опросили 199 сотрудников из консалтинговых и технологических фирм Тайваня. У молодых работников спросили, насколько они доверяют своим старшим коллегам.

Во второй части авторы провели онлайн-эксперимент, в котором приняли участие 177 человек из Австралии в возрасте от 22 лет. По сценарию, 55-летний инженер решал неотложную производственную проблему.

Участников попросили оценить, насколько способным оказался инженер, а ответы сопоставили в зависимости от возраста участников. Как показали результаты, молодые работники выразили более низкий уровень доверия к пожилому инженеру.

Ученые отметили, что пожилые работники могут улучшить свою репутацию, открыто рассказывая о своих навыках. Однако менеджеры также должны поддержать их.

«Результаты исследования могут быть полезны для пожилых специалистов, стремящихся сохранить свою карьеру, а также для менеджеров, которые хотят эффективно руководить инклюзивными и разновозрастными профессиональными командами», — отметил Чад Чиу из бизнес-школы Университета Квинсленда.