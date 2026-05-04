Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ВВС США впервые показали бомбардировщик B-1B Lancer с гиперзвуковой ракетой
Военно-воздушные силы представили первое визуальное подтверждение того, что гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW может размещаться на B-1B.
Кадры появились в коротком видеоролике, опубликованном сотрудниками военно-воздушной базы Эдвардс. В одном из фрагментов бомбардировщик несет ракету под крылом — самое наглядное свидетельство того, что работы по интеграции уже идут.
Ракета закреплена на внешнем пилоне под крылом — в знакомой для самолета точке подвески. Ранее B-1B использовал ее для испытаний корректируемых бомб JDAM и размещения прицельного контейнера Sniper. Однако в данном случае внимание привлекает сама нагрузка: ARRW относится к значительно более тяжелому и технологически сложному классу вооружений. До сих пор ВВС демонстрировали ее лишь на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress.
Подробности полета не раскрываются — неизвестно ни время его проведения, ни обстоятельства. Тем не менее сам факт визуальной фиксации подтверждает: B-1B способен нести гиперзвуковое оружие на внешней подвеске.
Некоторые детали проясняют бюджетные документы. В заявке на финансирование исследований, разработок и испытаний на 2027 финансовый год упоминается программа интеграции гиперзвуковых систем. В ней говорится, что ВВС «успешно продемонстрировали способность B-1B выполнять полет с подвешенным грузом массой около 2,3 тонн и сбрасывать макет вооружения с модульного пилона LAM». Это указывает на предыдущие испытания с тяжелыми нагрузками и подчеркивает роль новых пилонов, рассчитанных на более крупные боеприпасы.
Разработка ARRW шла непросто: ряд ранних испытаний завершился неудачей, что поставило под сомнение будущее проекта. В какой-то момент ВВС США даже допускали отказ от него. Теперь ситуация изменилась. В бюджете на 2027 год на программу заложено 345,7 миллиона долларов, а общий объем финансирования до 2030 года может достичь 1,7 миллиарда. Средства пойдут как на модернизацию версии Increment 2, так и на создание новой авиационной баллистической ракеты.
Военные отмечают, что даже неудачные испытания дали ценные данные, которые сейчас используются в других гиперзвуковых разработках.
Изменились и планы на сам B-1B. Если раньше его собирались списать к 2030 году, то теперь эксплуатацию продлили как минимум до 2037-го. С этим связано и изменение задач: ВВС хотят сосредоточить использование самолета на ударах с дальних рубежей с применением высокоточного дальнобойного оружия. Внешние пилоны дают больше гибкости в выборе вооружения. Интеграция ARRW полностью вписывается в этот концепт и показывает, что ВВС не намерены полагаться на один тип носителя для гиперзвуковых миссий.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Апреля, 2015
Пародийные религии
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
11 Марта, 2016
Космическая еда
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии