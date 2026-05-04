Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВВС США впервые показали бомбардировщик B-1B Lancer с гиперзвуковой ракетой

ВВС США впервые показали бомбардировщик B-1B Lancer с гиперзвуковой ракетой / © US Air Force

Кадры появились в коротком видеоролике, опубликованном сотрудниками военно-воздушной базы Эдвардс. В одном из фрагментов бомбардировщик несет ракету под крылом — самое наглядное свидетельство того, что работы по интеграции уже идут.

Ракета закреплена на внешнем пилоне под крылом — в знакомой для самолета точке подвески. Ранее B-1B использовал ее для испытаний корректируемых бомб JDAM и размещения прицельного контейнера Sniper. Однако в данном случае внимание привлекает сама нагрузка: ARRW относится к значительно более тяжелому и технологически сложному классу вооружений. До сих пор ВВС демонстрировали ее лишь на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress.

Подробности полета не раскрываются — неизвестно ни время его проведения, ни обстоятельства. Тем не менее сам факт визуальной фиксации подтверждает: B-1B способен нести гиперзвуковое оружие на внешней подвеске.

Некоторые детали проясняют бюджетные документы. В заявке на финансирование исследований, разработок и испытаний на 2027 финансовый год упоминается программа интеграции гиперзвуковых систем. В ней говорится, что ВВС «успешно продемонстрировали способность B-1B выполнять полет с подвешенным грузом массой около 2,3 тонн и сбрасывать макет вооружения с модульного пилона LAM». Это указывает на предыдущие испытания с тяжелыми нагрузками и подчеркивает роль новых пилонов, рассчитанных на более крупные боеприпасы.

Разработка ARRW шла непросто: ряд ранних испытаний завершился неудачей, что поставило под сомнение будущее проекта. В какой-то момент ВВС США даже допускали отказ от него. Теперь ситуация изменилась. В бюджете на 2027 год на программу заложено 345,7 миллиона долларов, а общий объем финансирования до 2030 года может достичь 1,7 миллиарда. Средства пойдут как на модернизацию версии Increment 2, так и на создание новой авиационной баллистической ракеты.

Военные отмечают, что даже неудачные испытания дали ценные данные, которые сейчас используются в других гиперзвуковых разработках.

Изменились и планы на сам B-1B. Если раньше его собирались списать к 2030 году, то теперь эксплуатацию продлили как минимум до 2037-го. С этим связано и изменение задач: ВВС хотят сосредоточить использование самолета на ударах с дальних рубежей с применением высокоточного дальнобойного оружия. Внешние пилоны дают больше гибкости в выборе вооружения. Интеграция ARRW полностью вписывается в этот концепт и показывает, что ВВС не намерены полагаться на один тип носителя для гиперзвуковых миссий.