Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
28 апреля, 14:26
Рейтинг: +195
Посты: 711

Исследования объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют 

Кажется, некоторые люди могут много есть и оставаться стройными. Многочисленные исследования показали, что стройность связана не с какой-то одной причиной, а с сочетанием различий в аппетите, активности и расходе энергии.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво» / © A Band Apart, Miramax Films
Ожирение — глобальная проблема здравоохранения, вызванная дисбалансом между потреблением и общими расходами энергии. Однако создается впечатление, что некоторые люди «могут есть, что хотят», не набирая вес. 

В 2022 году ученые из Абердинского университета и Китайской академии наук провели исследование, результаты которого опубликованы в Cell Metabolism. В этом исследовании приняли участие 150 худощавых человек (индекс массы тела ниже 18,5) и 173 человека с нормальным индексом массы тела. Вместо пищевых дневников ученые применяли методы, позволяющие измерять расход энергии. 

Исследователи пришли к выводу, что очень стройные люди в среднем меньше двигаются, чем люди с нормальным индексом массы тела. Они в среднем потребляют примерно на 12% меньше калорий. При этом у таких людей был в среднем более высокий расход энергии в покое. Этот показатель коррелировал с более высокими уровнями гормонов щитовидной железы. 

Вероятно, важную роль в поддержании стройности играет и термогенез повседневной активности (NEAT). NEAT включает всю энергию, которую тело тратит в течение дня, когда человек не спит, не ест и не занимается спортом. Исследователь Джеймс Левин из клиники Майо отмечал, что у двух людей одинаковой комплекции разница в NEAT в некоторых случаях может достигать 2000 калорий в день. В одном из исследований его команда выяснила, что люди с ожирением сидели в среднем на 150 минут больше в день, чем худые.

В работе 2023 года, опубликованной в журнале Frontiers in Sports and Active Living, Левин выдвинул гипотезу, что существует «фактор непоседы» — врожденный нейробиологический драйв к спонтанному движению, способный усиливать активность при избытке энергии. 

Большое значение, вероятно, имеет и генетический фактор. Ученые из Кембриджского университета сравнили ДНК очень худых людей, людей с тяжелым ожирением и людей с нормальным весом. Команда обнаружила как известные, так и несколько новых генетических вариантов, связанных с повышением риска ожирения. Также исследователи обратили внимание, что существует и генетические факторы, связанные со склонностью к низкой массе тела.  

В 2020 году группа итальянских исследователей провела метаанализ, опубликованный в журнале Obesity Research & Clinical Practice. Исследователи пришли к выводу, что хронически недостаточный сон может также повысить вероятность ожирения.  

У ученых нет единого ответа, почему некоторые люди могут есть несколько больше, чем другие, и при этом не толстеть. На это влияет множество факторов, включая заболевания, прием лекарств, генетику и безжировую массу тела. Важно помнить, что потребление энергии включает не только основные приемы пищи, но и перекусы. Расход энергии, в свою очередь, зависит не только от тренировок.

Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
3 часа назад
Бог создал людей, а Тирзепатид сделает их одинаковыми. В США производители сладостей уже негодуют - покупателей стало кратно меньше.
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
