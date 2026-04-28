Исследования объяснили, почему некоторые люди едят и не толстеют
Кажется, некоторые люди могут много есть и оставаться стройными. Многочисленные исследования показали, что стройность связана не с какой-то одной причиной, а с сочетанием различий в аппетите, активности и расходе энергии.
Ожирение — глобальная проблема здравоохранения, вызванная дисбалансом между потреблением и общими расходами энергии. Однако создается впечатление, что некоторые люди «могут есть, что хотят», не набирая вес.
В 2022 году ученые из Абердинского университета и Китайской академии наук провели исследование, результаты которого опубликованы в Cell Metabolism. В этом исследовании приняли участие 150 худощавых человек (индекс массы тела ниже 18,5) и 173 человека с нормальным индексом массы тела. Вместо пищевых дневников ученые применяли методы, позволяющие измерять расход энергии.
Исследователи пришли к выводу, что очень стройные люди в среднем меньше двигаются, чем люди с нормальным индексом массы тела. Они в среднем потребляют примерно на 12% меньше калорий. При этом у таких людей был в среднем более высокий расход энергии в покое. Этот показатель коррелировал с более высокими уровнями гормонов щитовидной железы.
Вероятно, важную роль в поддержании стройности играет и термогенез повседневной активности (NEAT). NEAT включает всю энергию, которую тело тратит в течение дня, когда человек не спит, не ест и не занимается спортом. Исследователь Джеймс Левин из клиники Майо отмечал, что у двух людей одинаковой комплекции разница в NEAT в некоторых случаях может достигать 2000 калорий в день. В одном из исследований его команда выяснила, что люди с ожирением сидели в среднем на 150 минут больше в день, чем худые.
В работе 2023 года, опубликованной в журнале Frontiers in Sports and Active Living, Левин выдвинул гипотезу, что существует «фактор непоседы» — врожденный нейробиологический драйв к спонтанному движению, способный усиливать активность при избытке энергии.
Большое значение, вероятно, имеет и генетический фактор. Ученые из Кембриджского университета сравнили ДНК очень худых людей, людей с тяжелым ожирением и людей с нормальным весом. Команда обнаружила как известные, так и несколько новых генетических вариантов, связанных с повышением риска ожирения. Также исследователи обратили внимание, что существует и генетические факторы, связанные со склонностью к низкой массе тела.
В 2020 году группа итальянских исследователей провела метаанализ, опубликованный в журнале Obesity Research & Clinical Practice. Исследователи пришли к выводу, что хронически недостаточный сон может также повысить вероятность ожирения.
У ученых нет единого ответа, почему некоторые люди могут есть несколько больше, чем другие, и при этом не толстеть. На это влияет множество факторов, включая заболевания, прием лекарств, генетику и безжировую массу тела. Важно помнить, что потребление энергии включает не только основные приемы пищи, но и перекусы. Расход энергии, в свою очередь, зависит не только от тренировок.
