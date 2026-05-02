2 мая, 15:53
Татьяна Зайцева
Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

Ученые обнаружили, что дубы выработали эффективную стратегию, позволяющую им защищаться от пожирающих молодую листву гусениц — если предыдущий весной деревья сильно пострадали от их нашествия, то на следующий год почки распустятся на три дня позже. Трехдневной задержки достаточно, чтобы резко снизить выживаемость гусениц.

Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки / © Nature Ecology & Evolution

В последнее десятилетие, из-за продолжающегося потепления климата на планете, весна в умеренных широтах, в среднем, наступает несколько раньше, чем прежде. Однако биологи обратили внимание на то, что лиственные леса не начинают зеленеть так рано, как можно было бы ожидать, исходя из температуры воздуха — деревья не торопятся распускать почки сразу, как только приходит тепло.

Международная группа исследователей, статья которых опубликована в Nature Ecology & Evolution, предположила, что на сроки распускания почек, кроме благоприятной погоды, влияет другой аспект потепления климата — усиление давления со стороны растительноядных насекомых (фитофагов).

Весной в лесах средних широт численность насекомых-фитофагов, особенно гусениц, обычно достигает пика как раз вскоре после распускания почек, когда молодые листья доступны и очень питательны. Это обеспечивает гусениц обильной пищей сразу после выхода из яйца. С потеплением климата и количество гусениц, и их активность только усиливаются.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой интенсивное поедание гусеницами листьев в течение одного года задерживает распускание почек в следующем году. То есть, если почки распустятся позже, чем вылупятся гусеницы, те останутся без еды и погибнут, а деревья сохранят свои листья.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи использовали спутниковые данные. На протяжении пяти лет, с 2017 по 2021 год, покрытая дубовыми лесами территория площадью 2400 квадратных километров в Северной Баварии непрерывно сканировалась с помощью радиолокационного спутника Sentinel-1.

Даже в условиях плотной облачности спутник способен предоставлять точные данные с разрешением в один пиксель (10×10 квадратных метров), что примерно соответствует кроне одного дерева. В общей сложности ученые проанализировали 27 500 таких пикселей на 60 лесных участках.

Из пяти лет наблюдений особенно показательным оказался 2019 год, когда в регионе произошло масштабное нашествие гусениц непарного шелкопряда. Радарные датчики точно зафиксировали, какие именно деревья были полностью лишены листвы и как они отреагировали на это в следующем году.

В итоге оказалось, что если в какой-либо год дубы были сильно поражены гусеницами, то следующей весной появление листьев на них задерживалось на три дня, что фактически нивелировало эффект от раннего прихода тепла.

Эта стратегия очень эффективна, пришли к выводу исследователи. Трехдневной задержки в распускании почек оказалось достаточно, чтобы выживаемость гусениц резко снизилась, и причиняемый ими деревьям ущерб упал, в среднем, на 55%. Причем подобная тактика отлично работала даже во время вспышек вредителей.

Исследователи также отметили, что дубы адаптивно реагировали на ситуацию — число дней отсрочки в появлении листьев регулировалось именно таким образом, чтобы приносить деревьям наибольшую пользу: почки могли раскрываться тем позже, чем эффективнее это защищало от последующего поедания гусеницами листьев.

Как пояснил один из авторов исследования, научный сотрудник Биоцентра Вюрцбургского университета (Германия) Сумен Маллик, тактика задержки в раскрывании почек более эффективна для дуба, чем химическая защита, например, увеличение выработки танинов (горьких дубильных веществ) в листьях, что требует много энергии.

«Это открытие коренным образом меняет наше прежнее понимание наступления весны в лесу, — отметил Маллик. — Оно показало, что деревья, определяя время появления листьев, не просто пассивно реагируют на погоду, но и гибко отвечают на биологические угрозы».

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
30 апреля, 11:44
Андрей Серегин

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к простоте и повторам одних и тех же составляющих.

Медиа
# культура
# математика
# мелодия
# музыка
# ноты
2 мая, 11:29
Любовь С.

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной, а моментом рождения самой гравитации в привычном нам виде. Новая модель предлагает иную, квантовую форму гравитации, которая могла запустить инфляцию и избавить космологию от проблемы сингулярности, где законы физики перестают работать.

Астрономия
# большой взрыв
# гравитация
# Инфляционная модель Вселенной
# квантовая гравитация
# космология
# реликтовое излучение
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Последние комментарии

Alexander Zhukov
42 минуты назад
Rinat, полный топологический лагранжиан для атома водорода (запишу в формате LatEx) принимает вид: $$ \mathcal{L}_{EFT} = \bar{\psi} (i \tilde{\gamma}^\mu(\chi) D_\mu - m(\chi)) \psi $$ Таким

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

573957 Александр
1 час назад
Говорят Пусан

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Владимир Никоноф
1 час назад
Только не надо про российскую современную музыку! Она всегда была убогой...

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Игорь Вишняков
1 час назад
Статья вообще о чём? О том какие по площади аэропорты самые большие в мире? Сделайте статью про удобные аэропорты с точки зрения сервиса. Был во

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Синоптик Прогнозов
2 часа назад
Николай, может быть время отсчитывается с момента отделения от носителя

Ракета «Союз-5» совершила первый полет

Серик Алимбеков
3 часа назад
евгений, вот в Китае тоже вроде коммунисты и они санкции в отношении Северной Кореии не вводили и Советский Союз с соцлагерем: Чехословакия,

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Серик Алимбеков
3 часа назад
Stas, посмотрите на Ким Ир Сена. Он не страдает от недоедания. Жирный такой боров. Говорят у него есть гарем юных коммунисток. Вы до сих пор верите в

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Максим Рындин
3 часа назад
Запуск симуляции :>

Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

Дмитрий к
3 часа назад
Вадим, соловьев и справедливость находятся в параллельных вселенных.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Дмитрий к
3 часа назад
Dmitriy, если это лживая информация то почему не забанииь эту парашу тудей.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Дмитрий к
3 часа назад
Роман, не лоялных рф. А лояльных путинскому режиму и пропагандонских каналов. Ты родину с жопой путина не путай.

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

богдан поклонов
3 часа назад
Алексей, У себя нечем гордиться гордитесь соседями?)

Инфографика: крупнейшие экспортеры мира в 2025 году

Дмитрий к
3 часа назад
Вадим, в россии блокируют за правду и сажают за правду. Чушь не неси. В россии блокируют правду и разрешен только правительственный бред и

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

богдан поклонов
3 часа назад
Sergey, У нас хотя бы поезда адекватные

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

Aleksandr Ganzer
3 часа назад
Игорь, Игорь Смирнов или Станислав Викторович Х.?

Что делает здание небоскребом? От высотки до мегавысокого — разбираем все ступени

Stas Burma
3 часа назад
А представьте: одна площадка, две квартиры, два соседа. Одного за его альтернативное мнение выгнали с работы, отрезали свет и воду. А второму чтобы

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Myname Mysurname
3 часа назад
Alexander, то есть ожидаемый эффект настолько мал, что его проверка фактически за гранью технических возможностей. Что ж, бывает. Тогда можно пойти

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Николай Исаев
4 часа назад
Affidavit, а ты расскажи о нападении ядерной державы детям на Аллее Ангелов в Донецке, а если они промолчат, то отправляйся к ним за ответом, только в

Беспрецедентно быстрое и невероятно широкое: каким будет российское импортозамещение и кто от него выиграет?

Иван Колупаев
4 часа назад
Dmitriy, неспособность признавать свои ошибки в интернетах, это новая программа поведения, которую некоторым людям изменить крайне трудно 😁

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Павел Грибы
4 часа назад
Sergey, опохмелись, чудак!

Семь крупнейших аэропортов мира по площади территории

