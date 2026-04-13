Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Новый опрос, в котором приняли участие более 4600 человек, проведенный компанией Remitly, выявил явного лидера. Япония набрала более 35% всех голосов, значительно опередив все остальные страны в списке.

Этот рейтинг показывает, насколько по-разному воспринимается вежливость в разных частях мира, а также выявляет заметные региональные тенденции — особенно в Европе и Азии.

Восприятие вежливости влияет на многое: от туристического опыта до международных деловых отношений. Для путешественников такие рейтинги формируют ожидания относительно норм поведения, гостеприимства и повседневного общения за границей.

Япония уверенно занимает первое место, получив 35,2% голосов — почти втрое больше, чем Канада, занявшая вторую позицию. Ни одна другая страна не преодолела даже отметку в 15%, что подчеркивает, насколько сильна глобальная репутация Японии в этом вопросе.

Японская культура известна своим акцентом на уважении, этикете и социальной гармонии. Сочетание традиций и узнаваемых культурных особенностей обеспечило стране высокую оценку практически во всем мире.

Стереотипы о вежливости японцев подкрепляются такими чертами, как внимание к чистоте и пунктуальности. Иностранцев часто удивляют поклоны как форма выражения уважения, а также, например, относительная тишина в общественном транспорте.

Канада занимает второе место с 13,4% голосов — менее половины результата Японии, что подчеркивает разрыв между лидером и остальными участниками. Эта обширная североамериканская страна в ряде исследований признается одной из самых уважаемых в мире, а канадцы давно считаются одними из самых дружелюбных людей.

Гостеприимство и вежливость в повседневном общении укрепили международную репутацию Канады. В некоторых случаях это также подчеркивается сравнением с ее южным соседом — США, которые получили лишь около десятой части от канадского результата (1,6%).

На третьем месте находится Великобритания с результатом 6,2%, открывая сильное представительство Европы в рейтинге. В целом более половины стран из топ-25 — европейские, что говорит о том, что глобально вежливость часто ассоциируется именно с этим регионом.

Особенно хорошо проявили себя страны Северной Европы: помимо Великобритании, в десятку вошли Германия (2,8%), а также скандинавские государства — Швеция (2,3%), Дания (2,1%) и Финляндия (1,9%).

В то же время страны Азии заняли около пятой части списка, а Африка представлена лишь одной страной в топ-25 — Южно-Африканской Республикой, которая с результатом 1,8% заняла 10-е место в мире.