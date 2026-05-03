Биоморфное будущее сингапурского художника Джеймса Нгуена

Джеймс Нгуен — концептуальный дизайнер и цифровой художник из Сингапура. Его специализация — футуристические и научно-фантастические произведения искусства для кино, телевидения, анимации и видеоигр.

В его творчестве находят отражение темы технологического прогресса, а также последствий экологических и социальных изменений. В цифровых мирах Нгуена главными героями становятся футуристические ландшафты и детально проработанные летательные аппараты.

Работы художника выделяются не только технологической детализированностью, но и биоморфной эстетикой. Его концептуальные строения, конструкции и устройства будто текут и изгибаются, сочетая обтекаемые формы с высокотехнологичными элементами.

Концепт-арт Джеймса Нгуена (James Nguyen) / © James Nguyen

