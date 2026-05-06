Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшие производственные предприятия мира по количеству сотрудников

Некоторые предприятия похожи на города. У них есть собственная инфраструктура, работают там десятки, а то и сотни тысяч человек. На инфографику попали топ-20 крупнейших заводов мира по численности персонала.

Крупнейшие производственные предприятия мира по количеству сотрудников / © Cristina Iani, Veridion, Voronoi

Крупнейший завод мира по численности персонала расположен в Китае. В кампусе Foxconn в Лунхуа в Шэньчжэне работает около 250 тысяч человек. Там есть собственная больница, пожарная команда, четыре бассейна и телесеть.

Вторую строчку в рейтинге также занял Foxconn — производственно-индустриальный кампус в Чжэнчжоу. Замыкает топ-3 китайский конгломерат BYD, а точнее его производственная база в городе Сиань в провинции Шэньси.

Ни один из 20 крупнейших заводов мира не находится в Северной Америке. Большинство крупнейших производственных предприятий расположены в Азии.

Самое крупное неазиатское предприятие — завод Volkswagen в Вольфсбурге (Германия). В общей сложности в рейтинге попали три немецких завода.

В топ-20 также оказался российский «АвтоВАЗ». Авторы инфографики указывают численность персонала в 33 тысячи человек. При этом связанный с компанией телеграм-канал сообщает, что на заводе работают 37 тысяч человек.