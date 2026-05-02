Крупнейший в мире строительный бум: где он происходит сегодня
Человечество переживает один из самых стремительных строительных бумов в истории. Его уже называют глобальной строительной лихорадкой, которая не подает признаков замедления.
Сегодня человечество критически зависит от крупных дата-центров, и этот спрос продолжает стремительно расти. Однако нагрузка, которую эта инфраструктура создает на энергетические и водные ресурсы, колоссальна.
С развитием искусственного интеллекта зависимость от этих систем выходит на новый уровень. И эта быстро растущая отрасль вынуждена срочно «наводить порядок» в своих экологических последствиях. Но что вообще можно сделать, если эти здания уже потребляют столько энергии, сколько целые страны?
За последние 20 лет глобальная установленная мощность дата-центров выросла до более чем 122 000 мегаватт. Это суммарная энергетическая мощность, необходимая для работы всей инфраструктуры. Для сравнения: мощность строящейся атомной станции Hinkley Point C в Великобритании — 3200 мегаватт. То есть понадобилось бы около 38 таких станций, чтобы обеспечить энергией только мировые дата-центры (если бы они работали на 100% мощности). И их число продолжает расти — вместе с размерами.
К 2030 году дата-центры, как ожидается, будут потреблять больше электроэнергии, чем вся Япония — вдвое больше, чем в 2022 году. И главная причина этого роста — стремительное развитие ИИ. Каждый запрос в ChatGPT запускает цепочку вычислений, которая требует гораздо больше энергии и воды, чем кажется на первый взгляд. А если учесть миллиарды запросов ежедневно, неудивительно, что инфраструктура вынуждена масштабироваться с огромной скоростью.
Строительство дата-центра — это не просто «большой зал с серверами». Это полноценный мегапроект. Сначала нужно выбрать место: с хорошими оптоволоконными сетями, источниками воды и — для крупных объектов — мощной энергосетью. Нужно также много пространства — не только под здание, но и под будущие расширения.
Важен и климат: прохладные регионы помогают охлаждению, а также предпочтительны зоны без экстремальных погодных рисков. Если дата-центр выходит из строя, последствия могут быть серьезными — от финансовых потерь до масштабных сбоев сервисов. Поэтому системы охлаждения — один из ключевых элементов.
Обычно используются два подхода. Первый — классический: холодный воздух подается в серверные стойки (часто через пол), а горячий выводится сверху. Это эффективно, но требует огромного количества энергии. Второй — жидкостное охлаждение, которое все чаще применяется в эпоху ИИ. Жидкости (вода или специальные охлаждающие составы) отводят тепло эффективнее и часто требуют меньше энергии и пространства. Но возникает проблема: вода должна откуда-то поступать. Чаще всего она берется из муниципальных систем водоснабжения, и это может создавать нагрузку на инфраструктуру, особенно в США. Многие системы водоснабжения небольшие или средние, у них нет избыточных мощностей для таких крупных промышленных потребителей.
Что можно сделать с таким уровнем потребления?
Компании переходят на жидкостное охлаждение, инвестируют в возобновляемую энергетику и модернизацию сетей, чтобы не увеличивать счета для населения. Некоторые решения выглядят необычно: крупнейшие технологические компании сотрудничают с атомной энергетикой, включая перезапуск закрытых станций и разработку малых модульных реакторов и технологий термоядерного синтеза.
В Европе дата-центры иногда строят под землей — в шахтах или бывших бункерах: это помогает с безопасностью и охлаждением.
Но у таких объектов есть и социальные последствия. Они требуют мощной инфраструктуры — энергоснабжения, сетей, систем охлаждения — и это может перегружать местные ресурсы. В некоторых регионах уже растет сопротивление проектам, особенно там, где есть дефицит воды или энергии.
В Вирджинии (США), например, в 2025 году отменили как минимум 25 проектов из-за протестов местных жителей. В регионе уже использовались миллиарды литров воды, и жители жаловались на шум, загрязнение и нагрузку на инфраструктуру. Во многих случаях дата-центры подключены к сетям, зависящим от ископаемого топлива и дизельных генераторов. В других регионах люди опасаются роста цен на электричество. Как и сама технология, дата-центры стали сложной и неоднозначной темой.
