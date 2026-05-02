Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 мая, 07:58
Рейтинг: +861
Посты: 1962

Крупнейший в мире строительный бум: где он происходит сегодня

Человечество переживает один из самых стремительных строительных бумов в истории. Его уже называют глобальной строительной лихорадкой, которая не подает признаков замедления.

Строительство дата-центра в штате Вирджиния / © Bahnhof AB
Строительство дата-центра в штате Вирджиния / © Bahnhof AB

Сегодня человечество критически зависит от крупных дата-центров, и этот спрос продолжает стремительно расти. Однако нагрузка, которую эта инфраструктура создает на энергетические и водные ресурсы, колоссальна.

С развитием искусственного интеллекта зависимость от этих систем выходит на новый уровень. И эта быстро растущая отрасль вынуждена срочно «наводить порядок» в своих экологических последствиях. Но что вообще можно сделать, если эти здания уже потребляют столько энергии, сколько целые страны?

За последние 20 лет глобальная установленная мощность дата-центров выросла до более чем 122 000 мегаватт. Это суммарная энергетическая мощность, необходимая для работы всей инфраструктуры. Для сравнения: мощность строящейся атомной станции Hinkley Point C в Великобритании — 3200 мегаватт. То есть понадобилось бы около 38 таких станций, чтобы обеспечить энергией только мировые дата-центры (если бы они работали на 100% мощности). И их число продолжает расти — вместе с размерами.

К 2030 году дата-центры, как ожидается, будут потреблять больше электроэнергии, чем вся Япония — вдвое больше, чем в 2022 году. И главная причина этого роста — стремительное развитие ИИ. Каждый запрос в ChatGPT запускает цепочку вычислений, которая требует гораздо больше энергии и воды, чем кажется на первый взгляд. А если учесть миллиарды запросов ежедневно, неудивительно, что инфраструктура вынуждена масштабироваться с огромной скоростью.

Строительство дата-центра в штате Вирджиния / © Bahnhof AB
Строительство дата-центра в штате Вирджиния / © Bahnhof AB

Строительство дата-центра — это не просто «большой зал с серверами». Это полноценный мегапроект. Сначала нужно выбрать место: с хорошими оптоволоконными сетями, источниками воды и — для крупных объектов — мощной энергосетью. Нужно также много пространства — не только под здание, но и под будущие расширения. 

Важен и климат: прохладные регионы помогают охлаждению, а также предпочтительны зоны без экстремальных погодных рисков. Если дата-центр выходит из строя, последствия могут быть серьезными — от финансовых потерь до масштабных сбоев сервисов. Поэтому системы охлаждения — один из ключевых элементов.

Обычно используются два подхода. Первый — классический: холодный воздух подается в серверные стойки (часто через пол), а горячий выводится сверху. Это эффективно, но требует огромного количества энергии. Второй — жидкостное охлаждение, которое все чаще применяется в эпоху ИИ. Жидкости (вода или специальные охлаждающие составы) отводят тепло эффективнее и часто требуют меньше энергии и пространства. Но возникает проблема: вода должна откуда-то поступать. Чаще всего она берется из муниципальных систем водоснабжения, и это может создавать нагрузку на инфраструктуру, особенно в США. Многие системы водоснабжения небольшие или средние, у них нет избыточных мощностей для таких крупных промышленных потребителей.

Что можно сделать с таким уровнем потребления?

Компании переходят на жидкостное охлаждение, инвестируют в возобновляемую энергетику и модернизацию сетей, чтобы не увеличивать счета для населения. Некоторые решения выглядят необычно: крупнейшие технологические компании сотрудничают с атомной энергетикой, включая перезапуск закрытых станций и разработку малых модульных реакторов и технологий термоядерного синтеза.

В Европе дата-центры иногда строят под землей — в шахтах или бывших бункерах: это помогает с безопасностью и охлаждением.

Но у таких объектов есть и социальные последствия. Они требуют мощной инфраструктуры — энергоснабжения, сетей, систем охлаждения — и это может перегружать местные ресурсы. В некоторых регионах уже растет сопротивление проектам, особенно там, где есть дефицит воды или энергии.

В Вирджинии (США), например, в 2025 году отменили как минимум 25 проектов из-за протестов местных жителей. В регионе уже использовались миллиарды литров воды, и жители жаловались на шум, загрязнение и нагрузку на инфраструктуру. Во многих случаях дата-центры подключены к сетям, зависящим от ископаемого топлива и дизельных генераторов. В других регионах люди опасаются роста цен на электричество. Как и сама технология, дата-центры стали сложной и неоднозначной темой. 

1 мая, 11:34
Понамарева Валерия

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.

Палеонтология
# древние насекомые
# кислород
# меганевра
# эволюция
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние комментарии

Март Дроздов
29 минут назад
Батин, трамп отправится в отставку через 3 года ,а в гроб хочется надеятся и пораньше .да и в целом своевременная ликвидация старперов может решить

Инфографика: рейтинг стран по запасам меди — кто контролирует рынок

Sam Dowson
48 минут назад
Иван, у человека благодаря обширной коре головного мозга есть культурная надстройка, которая может влиять на любой этап реализации инстинкта (а

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Vitaliy Poluchaev
48 минут назад
Xaero, кто эта пишет та, писун?

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Dan Kozub
1 час назад
Алексей, сеья в зеркале увидел

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Krlmn Gdbm
2 часа назад
Граф, у тебя пошатнулась индукция. Здесь не было или/или. Подкатегория входит в категорию. С критическим раздражением необходимо справляться

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Krlmn Gdbm
2 часа назад
И это отлично. Северные не жгут напрасно ресурс. По ночам спят и прекрасно себя чувствуют.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Rinat Bagoutdinov
2 часа назад
Geliofoton, это пустые слова, лишенные смысла. Математическое описание простейшего атома водорода как выглядит?

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Rinat Bagoutdinov
2 часа назад
Alexander, а в этом подходе лагранжиан атома водорода (как простой системы) каким-либо образом сводится к существующему лагранжиану Дирака?

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Сергей Дусаков
3 часа назад
Вячеслав, бензиновые двигатели берут свое начало с 1876 года, прошло уже 150 лет ...

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

Buy Sell
6 часов назад
+ даже не углубляясь в технические и ресурсные "сложности" - озвученные сроки/количество поселенцев - нью васюки as is... в уолтстритт-казино - само

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

В России снизят нештрафуемый порог с 20 км/ч до 2-3 км/ч

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Ракета Falcon Heavy впервые за последние полтора года отправилась в полет

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

В Риме нашли рукопись древнейшей английской поэмы

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Китай испытал технологию металлической 3D-печати в космосе

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Bell впервые показала макет конвертоплана для морской пехоты США

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Закрученный электрон может выявить киральность

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Тусклый остаток сверхновой указал на происхождение космических лучей

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Число новых случаев ВИЧ в России достигло исторического минимума

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

Трамп уволил Национальный научный совет США

Игорь Смирнов
6 часов назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не

В Норвегии поле оказалось «засеяно» серебряными монетами эпохи викингов

