Трамп уволил Национальный научный совет США

24 апреля Управление по кадровой политике Белого дома направило членам Совета письмо от имени Трампа. В письме говорилось, что решение о прекращении их полномочий вступает в силу немедленно.

Национальный научный совет создали в 1950 году. Он консультировал президента и Конгресс по вопросам научной и инженерной политики. Среди прочего, Совет утверждал крупные гранты и определял направление работы Национального научного фонда.

Обычно в состав Совета входят 25 членов. Назначает их президент США на шесть лет. При этом состав обновляется не в один момент, а поэтапно.

Уволенные Трампом ученые специализируются в таких сферах, как астрономия, математика, химия и аэрокосмическая инженерия. Йоланда Хиль, ранее входившая в состав Совета, рассказала, что увольнение затронуло всех 22 действующих членов. По ее словам, в ближайшее время ученые планировали очную встречу, а также завершали доклад о состоянии науки в США.

Сенатор Мария Кантуэлл назвала это решение опасной атакой на институты и экспертное сообщество, которые обеспечивают американские инновации и научные открытия.

Ранее администрация Трампа уже пыталась примерно в два раза сократить финансирование Национального научного фонда.