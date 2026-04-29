Число новых случаев ВИЧ в России достигло исторического минимума
В России заболеваемость ВИЧ с 2016 года сократилась в два раза. Такие данные приводит российское министерство здравоохранения.
Как рассказали в Минздраве, в 2025 году число новых заболевших достигло исторического минимума.
«За время реализации Государственной стратегии удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику», — цитирует ТАСС сообщение министерства.
Как отмечает Минздрав, в 2025 году в общей сложности зарегистрировали около 43 тысяч новых случаев. Это почти на 11% меньше, чем в 2024 году.
В ведомстве отметили, что в стране увеличивается охват антиретровирусной терапией. К концу 2025 года показатель достиг 91,8%. Это превысило установленную Государственной стратегией цель в 90%.
