Число новых случаев ВИЧ в России достигло исторического минимума

В России заболеваемость ВИЧ с 2016 года сократилась в два раза. Такие данные приводит российское министерство здравоохранения.

Т-клетка (красный), заражаемая ВИЧ (желтый). Изображение полученное сканирующим электронным микроскопом / © NIAID

Как рассказали в Минздраве, в 2025 году число новых заболевших достигло исторического минимума.

«За время реализации Государственной стратегии удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Как отмечает Минздрав, в 2025 году в общей сложности зарегистрировали около 43 тысяч новых случаев. Это почти на 11% меньше, чем в 2024 году.

В ведомстве отметили, что в стране увеличивается охват антиретровирусной терапией. К концу 2025 года показатель достиг 91,8%. Это превысило установленную Государственной стратегией цель в 90%.