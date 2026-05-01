Китай испытал технологию металлической 3D-печати в космосе
Китай успешно продемонстрировал технологию металлической 3D-печати в космосе. Об этом сообщил Институт механики Китайской академии наук (CAS), отметив тем самым важную веху в развитии космического производства.
Институт механики совместно с Инновационной академией микроспутников CAS провел успешное испытание орбитального аддитивного производства металлов — более известного как металлическая 3D-печать — на ранее запущенном грузовом космическом аппарате «Цинчжоу».
В отличие от традиционной 3D-печати на Земле, работа в космосе требует преодоления специфических трудностей микрогравитации: перехода металлических капель, устойчивости жидких перемычек и формирования расплавленной ванны. Кроме того, технология сталкивается с рядом инженерных задач — от создания легкой полезной нагрузки и выдерживания вибраций при запуске до адаптации энергетических систем, дистанционного управления, телеметрии, автономной работы и обеспечения безопасности на орбите.
В ходе эксперимента установленное на борту устройство автономно выполняло команды, поступающие с Земли. Используя лазерный метод подачи проволоки, система обеспечила стабильное и равномерное наплавление металла, а также подтвердила надежность многократных дистанционных запусков и остановок процесса.
Испытания охватили ключевые аспекты технологии: совместимость оборудования с космическим аппаратом, полностью автоматизированное выполнение операций, передачу данных и изображений, а также сам процесс наплавления металла в условиях космоса.
Ожидается, что в будущем эта технология позволит перейти от принципа «все необходимое брать с собой» к подходу «производить по мере необходимости». Ее можно будет применять для орбитального производства и ремонта, изготовления запасных частей для космических объектов, восстановления конструктивных элементов и автономного обеспечения дальних космических миссий.
Исследовательская группа намерена продолжить работу совместно с партнерами, расширяя испытания на более длительные периоды и усложненные условия, чтобы ускорить переход от демонстрации технологии к ее практическому использованию на орбите.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.
Клешни и жало скорпионов имеют участки, усиленные металлами. Авторы нового исследования выяснили, что в этих структурах содержатся строго определенные элементы — это напрямую связано с тем, как разные виды охотятся и защищаются.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.
20 Декабря, 2022
Человек преступный: психология маньяков-убийц
13 Марта, 2017
Город на орбите
