Китай испытал технологию металлической 3D-печати в космосе

Китай успешно продемонстрировал технологию металлической 3D-печати в космосе. Об этом сообщил Институт механики Китайской академии наук (CAS), отметив тем самым важную веху в развитии космического производства.

3D-печать по металлу / © VCG

Институт механики совместно с Инновационной академией микроспутников CAS провел успешное испытание орбитального аддитивного производства металлов — более известного как металлическая 3D-печать — на ранее запущенном грузовом космическом аппарате «Цинчжоу».

В отличие от традиционной 3D-печати на Земле, работа в космосе требует преодоления специфических трудностей микрогравитации: перехода металлических капель, устойчивости жидких перемычек и формирования расплавленной ванны. Кроме того, технология сталкивается с рядом инженерных задач — от создания легкой полезной нагрузки и выдерживания вибраций при запуске до адаптации энергетических систем, дистанционного управления, телеметрии, автономной работы и обеспечения безопасности на орбите.

В ходе эксперимента установленное на борту устройство автономно выполняло команды, поступающие с Земли. Используя лазерный метод подачи проволоки, система обеспечила стабильное и равномерное наплавление металла, а также подтвердила надежность многократных дистанционных запусков и остановок процесса.

Испытания охватили ключевые аспекты технологии: совместимость оборудования с космическим аппаратом, полностью автоматизированное выполнение операций, передачу данных и изображений, а также сам процесс наплавления металла в условиях космоса.

Ожидается, что в будущем эта технология позволит перейти от принципа «все необходимое брать с собой» к подходу «производить по мере необходимости». Ее можно будет применять для орбитального производства и ремонта, изготовления запасных частей для космических объектов, восстановления конструктивных элементов и автономного обеспечения дальних космических миссий.

Исследовательская группа намерена продолжить работу совместно с партнерами, расширяя испытания на более длительные периоды и усложненные условия, чтобы ускорить переход от демонстрации технологии к ее практическому использованию на орбите.