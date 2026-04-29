Bell впервые показала макет конвертоплана для морской пехоты США
Компания Bell представила новый концепт перспективного конвертоплана для Корпуса морской пехоты США, оснащенного противокорабельными крылатыми ракетами и другим вооружением.
Проект базируется на разрабатываемой для армии машине MV-75A Cheyenne II и появляется на фоне заявлений морской пехоты о том, что при выборе замены вертолетам AH-1Z Viper и UH-1Y Venom «рассматриваются все варианты».
Макет новой версии MV-75 демонстрируется на ежегодной выставке Modern Day Marine в Вашингтоне. Он выполнен в окраске эскадрильи HMLA-267, которая сегодня эксплуатирует AH-1Z и UH-1Y для ударных и вспомогательных задач.
Главная особенность концепта — вооружение. На коротких крыльях размещены пилоны: с одной стороны — противокорабельная ракета Naval Strike Missile, уже стоящая на вооружении США, с другой — пара перспективных боеприпасов программы PASM, представляющих собой вариант ракеты Red Wolf. Подобные системы относятся к новому классу «воздушных средств», которые могут выполнять разные задачи — от ударов до радиоэлектронной борьбы и отвлечения противника.
Дополнительно машина может нести ракеты AGM-114 Hellfire и управляемые ракеты APKWS II. На боковых спонсонах предусмотрены пусковые установки для барражирующих боеприпасов вроде ALTIUS-700M, а также универсальные пусковые трубки для запуска дронов и других средств.
Под носовой частью размещена турель с трехствольной пушкой, аналогичной M197, применяемой на современных ударных вертолетах морской пехоты. Там же находятся оптико-электронные сенсоры и убираемая штанга дозаправки в воздухе.
Разработчики подчеркивают, что конвертоплан сможет применять вооружение в «самолетном режиме» — при наклоненных вперед двигателях. Это обеспечивает большую дальность, скорость и гибкость по сравнению с традиционными вертолетами. По оценкам, даже без дополнительных топливных баков дальность может превышать 1800 километров.
В целом концепт вооруженного MV-75 отражает более широкий тренд — переход к многофункциональным, дальнобойным и частично автономным авиационным платформам, способным действовать в сложной и насыщенной угрозами среде.
