1 мая, 14:25
Татьяна Зайцева
36

В Норвегии поле оказалось «засеяно» серебряными монетами эпохи викингов

В апреле на поле в Восточной Норвегии обнаружили крупнейший клад монет эпохи викингов, когда-либо найденный в этой стране. Археологи уже нашли более трех тысяч серебряных монет XI века, и это, скорее всего, не предел, ведь за прошедшее тысячелетие монеты разбросало по всему полю плугом при вспашке.

Немецкая монета из Мерстадского клада / © May-Tove Smiseth, Innlandet County Municipality

Первыми, кто наткнулся на монеты, были два норвежских кладоискателя-любителя Вегард Серли и Руне Сэтре. Десятого апреля они, договорившись с землевладельцем, решили пройти с металлоискателями поле возле городка Рена на востоке Норвегии. Это поле прежде никогда не обыскивали с помощью металлоискателей.

Как сообщило издание Science Norway, вскоре Серли и Сэтре нашли 19 старинных монет, после чего остановили поиски и связались с археологами. Когда к поиску присоединились специалисты, в первый же день число найденных монет достигло 70 и с каждым днем продолжало расти, устанавливая все новые рекорды.

К концу апреля была преодолена отметка в три тысячи монет. Это сделало Мерстадский клад, названный так по названию близлежащей фермы, самым большим кладом монет эпохи викингов, когда-либо найденным в Норвегии.

По мнению археологов, скорее всего, на поле гораздо больше монет, которые только предстоит найти. Вероятно, изначально клад зарыли в кожаном мешке или другом контейнере из органического материала, который со временем разрушился. Позднее поле регулярно вспахивали, и плугом монеты разметало по большой территории.

Большую часть клада уже доставили в Музей культурной истории в Осло, где специалисты проведут его консервацию и изучение. По предварительным оценкам, сделанным экспертом по монетам профессором Свейном Харальдом Гулльбекком, Мерстадский клад относится к концу эпохи викингов и был закопан в землю примерно в 1050 году.

Специалистов удивила исключительно хорошая сохранность монет — многие выглядят почти как новые. Почва на поле содержит очень мало камней, что, возможно, защитило серебро от сильного истирания в течение столетий вспашки, предположили ученые.

Большинство идентифицированных на сегодня монет — немецкие и английские. «Это типично для находок по всей Северной Европе. Такие деньги можно назвать евро или долларами эпохи викингов», — объяснил Гулльбекк.

На практике эти монеты функционировали как общая серебряная валюта на обширных территориях Северной Европы. Их присутствие на норвежском поле напоминает о том, что Норвегия эпохи викингов не была изолирована от остального мира, добавил профессор.

Наиболее исторически ценным элементом клада оказались норвежские монеты. Король Норвегии Харальд III Суровый основал норвежскую национальную систему чеканки монет после своего возвращения из Византии около 1045 года, поэтому местные монеты, должно быть, были относительно новыми, когда их закопали в землю, отметил Гулльбекк.

Ученым пока не ясно, почему клад зарыли в землю именно в этом месте. Исследования с помощью георадара не выявили поблизости следов древних зданий или каких-либо других сооружений.

Что касается причин, по которым кто-то решил спрятать деньги в земле, то, по словам Гулльбекка, в эпоху викингов это было довольно распространенным явлением: люди использовали землю как своего рода сейф, пытаясь сохранить ценности от воров или войны. При этом очень часто богатство так и оставалось там, где его закопали.

По оценкам профессора, деньги, зарытые на Мерстадском поле, могли быть в середине XI века довольно серьезным капиталом. Хотя записей о ценах в скандинавском регионе в этот период не сохранилось, судя по договорам купли-продажи недвижимости XII-XIII веков, этой суммы могло хватить на покупку фермы.

Археологи планируют продолжить изучение поля и прилегающих к нему территорий на протяжении по крайней мере еще двух сезонов, поскольку при перекопке почвы могут появиться новые находки, включая монеты, которые пропустили во время предыдущих раскопок.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

29 апреля, 11:03
Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

