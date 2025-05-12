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Google построит три новые АЭС

Всего одно изображение, созданное с помощью ИИ, потребляет столько же энергии, сколько требуется для зарядки смартфона. По данным MIT News, с массовым внедрением энергоемких технологий потребление энергии центрами обработки данных за последние несколько лет выросло в два раза.

АЭС в США / © Getty Images

Таким образом, дата-центры поднялись на 11 место по потреблению электроэнергии на планете. При нынешних темпах потребления энергии дата-центры, обеспечивающие работу ИИ, по прогнозам, станут пятым по величине потребителем энергии к 2026 году.

Учитывая это, неудивительно, что руководство Google решило построить не одну, а три новые атомные электростанции для обеспечения своих центров обработки данных ИИ.

Компания Elementl Power объявила о подписании соглашения с Google на строительство трех АЭС для проектов «передовой ядерной энергетики». В сообщение не говорится, где именно будут расположены ядерные объекты.



