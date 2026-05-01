  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 мая, 12:37
Игорь Байдов
274

Черепа японских мужчин в последний век получили еще больше мужских черт

❋ 4.6

Ученые сравнили посмертные трехмерные компьютерные томограммы черепов японцев, умерших несколько лет назад, с черепами тех, кто жил в этой стране в начале XX века, и выявили, что те слегка изменились по форме. Кроме того, разница между черепами женщин и мужчин возросла, хотя какой в этом эволюционный смысл в нашу эпоху — неясно.

Антропология
# анатомия
# люди
# черепа
# Япония
череп человека
Антропологи часто используют коллекции черепов конца XIX — начала XX века как «современный эталон». Авторы нового исследования решили проверить, насколько это вообще корректно: действительно ли черепа людей прошлого века анатомически похожи на черепа современных людей / © iStockphoto, Get​ty Images, Yotpisai

В физической и судебной антропологии давно используют коллекции черепов конца XIX — начала XX века как эталонные образцы «современного» человека. Но за последнее столетие во многих странах люди в среднем стали выше и крупнее, что обычно связывают с улучшением питания, здравоохранения и условий жизни. Японский антрополог Сиори Усуи (Shiori Usui) из Научно-исследовательского института полицейских наук в Тибе вместе с коллегами предположила, что эти же факторы могли повлиять и на форму черепа.  

Усуи и ее команда решили проверить, действительно ли люди прошлого анатомически похожи на сегодняшних. Чтобы это выяснить, исследователи сравнили 56 черепов японских мужчин и женщин, которые жили между 1900 и 1920 годами, с 56 посмертными КТ японцев, умерших в 2022–2024 годах. Ранее тела последних передали медицинскому факультету Университета Киото для анатомических занятий, а после они попали в музейную коллекцию. 

Исследователи не измеряли череп линейкой «в длину и ширину». Вместо этого они создали 3D-модель каждого экземпляра и отметили на ней специальные ориентиры — 161 точку, которые выступали строго определенными анатомическими координатами. 

Затем с помощью методов геометрической морфометрии ученые сравнивали расположение всех точек на черепах людей, что позволило выявить определенные различия в общей форме, включая выпуклость лба, ширину черепа и особенности лицевого отдела. 

Так выяснилось, что за последние 100 лет в анатомии черепов произошли конкретные изменения: они стали более округлыми. В те времена череп чаще имел вытянутую форму — был длиннее спереди назад и уже по бокам. Теперь эта особенность выражена слабее. 

Но на этом перемены не закончились. Скулы современных людей стали уже, верхняя челюсть — шире, а носовая кость более крупной и выступающей. Лоб — более вогнутым, а его граница стала располагаться чуть выше. Костные выступы за ушами — сосцевидные отростки — увеличились и сильнее выдаются наружу. 

По мнению авторов научной работы, такие изменения произошли слишком быстро, чтобы объяснить их одной эволюцией. Намного вероятнее — влияние среды, изменения образа жизни и в рационе. Речь идет о более качественном детском питании, улучшении здоровья и употреблении мягкой пищи, которая требует меньше жевательных усилий. Рацион стал калорийнее, богаче белком  и микроэлементами, что может усиливать общий рост костей, в том числе и челюстных. 

Изменения формы головы зафиксировали только у японцев, но исследователи допустили, что этот процесс не ограничивается одной страной. Усуи предположила, что за пределами Японии анатомическая картина может отличаться, однако общая тенденция, вероятно, будет прослеживаться по всему миру. 

череп
Исследователи не измеряли череп линейкой «в длину и ширину». Вместо этого они создавали 3D-модель каждого экземпляра и отметили на ней специальные ориентиры — 161 точку, которые выступали строго определенными анатомическими координатами / © Shiori Usui

Анализ выявил и еще одну неожиданную деталь. Различия между мужскими и женскими черепами сегодня выражены сильнее, чем в начале XX века. У мужчин стали заметнее надбровные дуги, крупнее зоны за ушами и сильнее выступает лицевая часть черепа. 

Усуи и ее коллеги ожидали противоположного результата. Они предполагали, что из за схожего образа жизни мужчин и женщин анатомические различия между полами не будут такими явными. Однако данные указали на усиление полового диморфизма. Эти выводы подтверждают авторы предыдущего исследования, опубликованного в 2020 году. Тогда они выявили похожие анатомические различия между черепами мужчин и женщин.

Изменения формы черепа за последние 100 лет — не уникальное явление, обнаруженное японскими специалистами. В 2000 году американские ученые опубликовали работу, в которой, наоборот, сообщали об общей тенденции к более овальной форме головы, а не к округлой. 

Однако к противоположным результатам американские исследователи могли прийти по двум причинам: либо они использовали менее точные методы, чем команда Усуи, либо это может быть связано с демографией США. В XX веке Америка пережила несколько крупных волн миграции, что напрямую повлияло на состав населения страны. Если в выборку попадали люди разного происхождения, то это могло повлиять на антропологические измерения (если за 100 лет состав населения заметно меняется, то средние антропологические параметры — форма черепа, рост, пропорции лица и другие признаки — тоже могут смещаться). 

Некоторые эксперты, в числе которых и итальянский криминалист Франческо Каппелло (Francesco Cappello) из Университета Палермо, считают, что если современные черепа действительно отличаются от черепов столетней давности, то старые формулы определения пола могут работать хуже. Значит, методы судебной антропологии необходимо обновить. 

Отметим, несмотря на интригующие выводы команды Усуи, к ним следует относиться с осторожностью. Во-первых, слишком слабая выборка: 112 человек мало, чтобы судить о всем населении Японии за последние 100 лет. 

Во-вторых, авторы изучали черепа только японцев, переносить результаты исследования на жителей Южной Америки, Европы или Африки ошибочно. У разных популяций разная генетическая история, разный рацион, разная медицина. Поэтому любые выводы об изменениях формы черепа справедливы только для изученной популяции. 

Научная работа вышла в журнале American Journal of Biological Anthropology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
548 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Антропология
# анатомия
# люди
# черепа
# Япония
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
01 Май
2150
Невидимая Вселенная
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
01 Май
600
Начала экзобиологии. Какие формы жизни мы можем встретить во Вселенной?
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
02 Май
1300
Пулковская обсерватория — история и современность
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
04 Май
Бесплатно
Ледники Полярного Урала
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Математическая составляющая
Лобачевский Lab
Нижний Новгород
Лекция
05 Май
1000
Религия римской семьи: рождение, брак, смерть
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Май
Бесплатно
Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне: новый баланс сил
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Май
Бесплатно
Невидимые связи: от сухой физики к музыкальным хит-парадам и обратно
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Май
500
Код здоровья: как ИИ переписывает медицину
Ельцин Центр
Екатеринбург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
29 апреля, 11:03
Татьяна Зайцева

Обломки, найденные на дне Кадисского залива, оказались потопленным Фрэнсисом Дрейком торговым судном

Ученые смогли установить, что обломки затонувшего корабля, обнаруженные на морском дне возле испанского города Кадис, принадлежали генуэзскому торговому судну. Его потопили в 1587 году, во время налета на город английской эскадры под командованием Фрэнсиса Дрейка.

Археология
# затонувший корабль
# Испания
# история
# подводная археология
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Норвегии поле оказалось «засеяно» серебряными монетами эпохи викингов

    1 мая, 14:25

  2. Черепа японских мужчин в последний век получили еще больше мужских черт

    1 мая, 12:37

  3. Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

    1 мая, 11:34

  4. Ракета «Союз-5» совершила первый полет

    1 мая, 09:58
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Sam Dowson
7 минут назад
Dmitriy, много лет назад вот так же "не доверяли" википедии - фу, фуфло, мусор. И второе - откуда вам знать наверняка что я понимаю, а что нет. Автор статьи -

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Иван Колупаев
11 минут назад
Dmitriy, это да джемини и чат-гпт придерживаются разных позиций по поводу например орбитальных цод и когда лень проверять расчеты получаются разные

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Эрлик Руас
17 минут назад
Питон, текст может становится проще из за снижения уровня образования у авторов

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Эрлик Руас
18 минут назад
Ну даже мультфильмы западные заметно деградировали визуально.

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше

Max ON
21 минута назад
Технология ублюдков- давайте теперь на луне срать будем, ведь иных вариантов у пустоголовых нет, ибо они дороже!!!

Ступень ракеты Falcon 9 столкнется с Луной в августе 2026 года

Dmitriy Dorian
31 минута назад
Sam, я вам даже помогу и предложу пару ссылок, которые мне попались. раз: https://big-i.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a14226/ два: http://ethology.ru/other/?id=17 А нейросетям лучше не

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Dmitriy Dorian
44 минуты назад
Sam, вы выдали какой-то бессмысленный набор слов :) У собаки есть инстинкты, да, у человека они вытеснены уже давно научением. И если бы вы не здесь

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Kostiantyn BARABANIUK
1 час назад
Юрий, цитирую: "по собранным данным мы оценили, что из ядра кометы вырывается около двух тонн вещества в секунду-..." ; "...-это примерно соответствует

Ученые зафиксировали, что межзвездная комета 3I/ATLAS теряет тонны водяного пара каждую секунду

Dude Scream
2 часа назад
Граф, во время СССР север и развивался и опережал юг. А потом весь мир выстроил "забор" вокруг севера и всё развитию пришёл конец.

Фото: Северная и Южная Корея из космоса 

Вячеслав Бабичев
2 часа назад
Статья демагогическая. Неожиданные сравнения теплого с зелёным, алогичные и надуманные причинно-следственные связи и выводы. Следует рассмотреть

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

Buldo Zer
3 часа назад
Автор походу не в курсе что цена бензина в России это 80% налогов и сборов да и оставшиеся 20% никак ге связаны с мировыми ценами на нефть т.к. Россия

Карта: как изменились цены на бензин в странах мира с начала войны в Иране

Sam Dowson
3 часа назад
Отсутствие конкурентов насекомых в водухе и конкуренция между самими насекомыми (хищник-жертва) издавна считались противовесом кислородной

Количество кислорода не определяло гигантизм древних насекомых

ilanamo
3 часа назад
Salimow, самое негодяйское гнездо терроризма автократическая РФ

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
3 часа назад
Дмитрий, весь мир обрадуется, когда захапавшая четверть континента РФ наконец разлетится на молекулы, а потом сложится в несколько

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
3 часа назад
Vitalijs, а ты в курсе, то твой собственный народ ваше правительство гнобит и морально и физически?! Сжигаю и запрещают книги картины свободу слова и

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
3 часа назад
John, абсолютно верно!

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
3 часа назад
Vitalijs, вот еще один фашист выискался🤣🤣🤣

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
3 часа назад
Андрей, я вот читала статью как российские не боты украли украинских детей и держат их в плену как это сделали бако рабан

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
3 часа назад
киа, 7/9 позорные салимовы и Иже с ними наглядно показали у кого руки по плечи в крови

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

ilanamo
4 часа назад
Salimow, вот ты и показал кто ты и твои кровожадные дикари дружбаны. Вруны подлый изуверы убийцы детей

ОАЭ представили концепт водного коридора, который позволит не зависеть от Ормузского пролива

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно