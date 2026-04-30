Ракета Falcon Heavy впервые за последние полтора года отправилась в полет
Ракета Falcon Heavy с крупным телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3 стартовала с площадки Космический центр Кеннеди во Флориде 29 апреля 2026 года.
Falcon Heavy представляет собой связку из трех модифицированных первых ступеней ракеты Falcon 9, где центральный ускоритель несет верхнюю ступень с полезной нагрузкой.
Спутник массой около 6,6 тонны направляется на геостационарную орбиту — на высоту 35 786 километров над Землей. Его отделение произошло примерно через пять часов после запуска.
Falcon Heavy впервые взлетела в феврале 2018 года, отправив в космос красный электромобиль Tesla Roadster, принадлежащий Илону Маску. С тех пор ракета выполнила еще десять миссий — все они завершились успешно.
Последний ее запуск состоялся в октябре 2024 года, когда к системе Юпитера был отправлен аппарат Europa Clipper.
Спутник ViaSat-3 F3 стал третьим аппаратом в своей серии: первый был выведен на орбиту в апреле 2023 года с помощью Falcon Heavy, второй — в ноябре 2025 года ракетой Atlas V. Все они работают на геостационарной орбите, где скорость движения совпадает с вращением Земли, позволяя аппарату «зависать» над одной точкой.
Зона обслуживания ViaSat-3 F3 охватит обширный регион Азиатско-Тихоокеанского бассейна, обеспечивая высокоскоростной широкополосный доступ. Первый спутник серии уже обслуживает пассажиров авиалайнеров, второй вскоре начнет работу в Америке, а третий завершает формирование мини-группировки.
Боковые ускорители Falcon Heavy спустя примерно восемь минут после старта успешно вернулись и приземлились на площадках мыса Канаверал. Центральный ускоритель, как и предусматривал профиль миссии, не подлежал возврату и после выполнения задачи упал в Атлантический океан.
Изначально запуск планировался на 27 апреля, однако был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.
