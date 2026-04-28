Беспилотный заправщик MQ-25A выполнил первый полностью автономный полет

Компания Boeing совместно с Военно-морским флотом Соединенных Штатов приблизилась к интеграции беспилотной авиации в операции авианосцев. Испытательный полет стал важной вехой для морской авиации: программа направлена на увеличение дальности действий авианосных ударных групп и снижение нагрузки на пилотируемые самолеты.

В США испытали беспилотный заправщик MQ-25A в первом полностью автономном полете / © Boeing

Двухчасовая миссия прошла на аэродроме Мидамерика, аэропорт Сент-Луиса и продемонстрировала растущую уверенность в автономных системах, способных работать в сложной среде авианосцев. Испытание также отражает более широкую стратегию Пентагона по взаимодействию пилотируемых и беспилотных платформ.

Во время полета MQ-25A действовал полностью автономно: самостоятельно выполнил руление, взлет, маршрут и посадку. Операторы использовали наземную станцию управления миссией для беспилотной палубной авиации, чтобы задавать команды и отслеживать параметры работы.

После взлета аппарат следовал заранее заданному маршруту, что позволило подтвердить работоспособность систем управления, навигации и интеграции команд.

MQ-25A вводит новую возможность дозаправки в воздухе. Он возьмет на себя функции воздушного танкера, которые сейчас выполняют истребители F/A-18 Super Hornet. Это позволит последним сосредоточиться на боевых задачах и увеличит общую дальность ударов авианосной авиации.

MQ-25A является ключевым элементом программы развития беспилотной авиации ВМС США и частью более широкой стратегии внедрения автономных систем в боевые операции.