Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
23 апреля, 09:12
Рейтинг: +335
Посты: 980

NASA показало крупнейший элемент ракеты SLS для миссии «Артемида III»

После недавнего успешного испытательного полета к Луне в рамках миссии «Артемида II» NASA представило и отправило в путь центральную ступень ракеты SLS (Space Launch System) — ее крупнейший элемент, предназначенный для запуска пилотируемой миссии «Артемида III» в 2027 году. 

Центральная ступень ракеты SLS (Space Launch System) / © NASA
Новая ступень 20 апреля покинула сборочный комплекс в Новом Орлеане и  направилась в Космический центр Кеннеди во Флориде, что стало важным этапом на пути к отправке людей на Луну в рамках программы «Артемида».

С помощью специализированных транспортных систем инженеры переместили секцию, включающую баки жидкого водорода и кислорода, межбаковый отсек и носовую часть — из здания комплекса на баржу Pegasus, которая доставит ее в Космический центр Кеннеди. После прибытия специалисты завершат оснащение ступени и ее вертикальную интеграцию, а программа наземных систем обеспечения полетов займется сборкой ракеты перед запуском.

Создание, сборка и транспортировка центральной ступени — результат сотрудничества двух ключевых подрядчиков NASA: Boeing и L3Harris Technologies. Boeing отвечает за проектирование и сборку ступени, тогда как L3Harris производит двигатели RS-25. Недавние решения администратора NASA Джареда Айзекмана позволили стандартизировать конфигурацию SLS, упростить процессы и оптимизировать производство, ускоряя реализацию программы «Артемида».

Миссия «Артемида III», намеченная на следующий год, выведет астронавтов на околоземную орбиту на корабле Orion, установленном на ракете SLS, чтобы отработать сближение и стыковку с коммерческими аппаратами — ключевые технологии для высадки экипажа миссии «Артемида IV» на Луну в 2028 году. Ракета SLS остается единственной системой, способной за один запуск доставить к Луне корабль Orion, экипаж и необходимые грузы.

В рамках новой эпохи научных и технологических достижений NASA планирует отправлять астронавтов программы «Артемида» на все более сложные миссии, расширяя исследования Луны, получая научные и экономические выгоды, формируя устойчивое присутствие человека на ее поверхности и закладывая основу для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 10:46
Адель Романова

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Астрономия
# космос
# марс
# планетология
# спутники Марса
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
