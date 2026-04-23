NASA показало крупнейший элемент ракеты SLS для миссии «Артемида III»
После недавнего успешного испытательного полета к Луне в рамках миссии «Артемида II» NASA представило и отправило в путь центральную ступень ракеты SLS (Space Launch System) — ее крупнейший элемент, предназначенный для запуска пилотируемой миссии «Артемида III» в 2027 году.
Новая ступень 20 апреля покинула сборочный комплекс в Новом Орлеане и направилась в Космический центр Кеннеди во Флориде, что стало важным этапом на пути к отправке людей на Луну в рамках программы «Артемида».
С помощью специализированных транспортных систем инженеры переместили секцию, включающую баки жидкого водорода и кислорода, межбаковый отсек и носовую часть — из здания комплекса на баржу Pegasus, которая доставит ее в Космический центр Кеннеди. После прибытия специалисты завершат оснащение ступени и ее вертикальную интеграцию, а программа наземных систем обеспечения полетов займется сборкой ракеты перед запуском.
Создание, сборка и транспортировка центральной ступени — результат сотрудничества двух ключевых подрядчиков NASA: Boeing и L3Harris Technologies. Boeing отвечает за проектирование и сборку ступени, тогда как L3Harris производит двигатели RS-25. Недавние решения администратора NASA Джареда Айзекмана позволили стандартизировать конфигурацию SLS, упростить процессы и оптимизировать производство, ускоряя реализацию программы «Артемида».
Миссия «Артемида III», намеченная на следующий год, выведет астронавтов на околоземную орбиту на корабле Orion, установленном на ракете SLS, чтобы отработать сближение и стыковку с коммерческими аппаратами — ключевые технологии для высадки экипажа миссии «Артемида IV» на Луну в 2028 году. Ракета SLS остается единственной системой, способной за один запуск доставить к Луне корабль Orion, экипаж и необходимые грузы.
В рамках новой эпохи научных и технологических достижений NASA планирует отправлять астронавтов программы «Артемида» на все более сложные миссии, расширяя исследования Луны, получая научные и экономические выгоды, формируя устойчивое присутствие человека на ее поверхности и закладывая основу для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
