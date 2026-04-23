NASA показало крупнейший элемент ракеты SLS для миссии «Артемида III»

После недавнего успешного испытательного полета к Луне в рамках миссии «Артемида II» NASA представило и отправило в путь центральную ступень ракеты SLS (Space Launch System) — ее крупнейший элемент, предназначенный для запуска пилотируемой миссии «Артемида III» в 2027 году.

Центральная ступень ракеты SLS (Space Launch System) / © NASA

Новая ступень 20 апреля покинула сборочный комплекс в Новом Орлеане и направилась в Космический центр Кеннеди во Флориде, что стало важным этапом на пути к отправке людей на Луну в рамках программы «Артемида».

С помощью специализированных транспортных систем инженеры переместили секцию, включающую баки жидкого водорода и кислорода, межбаковый отсек и носовую часть — из здания комплекса на баржу Pegasus, которая доставит ее в Космический центр Кеннеди. После прибытия специалисты завершат оснащение ступени и ее вертикальную интеграцию, а программа наземных систем обеспечения полетов займется сборкой ракеты перед запуском.

Создание, сборка и транспортировка центральной ступени — результат сотрудничества двух ключевых подрядчиков NASA: Boeing и L3Harris Technologies. Boeing отвечает за проектирование и сборку ступени, тогда как L3Harris производит двигатели RS-25. Недавние решения администратора NASA Джареда Айзекмана позволили стандартизировать конфигурацию SLS, упростить процессы и оптимизировать производство, ускоряя реализацию программы «Артемида».

Миссия «Артемида III», намеченная на следующий год, выведет астронавтов на околоземную орбиту на корабле Orion, установленном на ракете SLS, чтобы отработать сближение и стыковку с коммерческими аппаратами — ключевые технологии для высадки экипажа миссии «Артемида IV» на Луну в 2028 году. Ракета SLS остается единственной системой, способной за один запуск доставить к Луне корабль Orion, экипаж и необходимые грузы.

В рамках новой эпохи научных и технологических достижений NASA планирует отправлять астронавтов программы «Артемида» на все более сложные миссии, расширяя исследования Луны, получая научные и экономические выгоды, формируя устойчивое присутствие человека на ее поверхности и закладывая основу для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.