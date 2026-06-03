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Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Сверхсостоятельные люди составляют лишь крошечную долю населения Земли, однако именно они контролируют значительную часть мирового богатства.

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году / © Visual Capitalist

Согласно данным Knight Frank из доклада Wealth Report 2026, распределение сверхбогатых людей по странам остается крайне неравномерным. Абсолютными лидерами по-прежнему являются США и Китай, на которые приходится около 55% всех сверхбогатых жителей мира.

На первом месте находятся Соединенные Штаты, где проживает более 250 тысяч сверхсостоятельных людей. Этому способствуют несколько факторов: сильный фондовый рынок, развитая экосистема стартапов, высокая концентрация крупнейших международных корпораций, доступ к глобальным инвестиционным рынкам. Благодаря этим условиям США продолжают оставаться главным мировым центром создания и накопления частного капитала.

На втором месте располагается Китай, где насчитывается почти 122 тысячи сверхсостоятельных людей. Хотя темпы роста китайской экономики уже не столь высоки, как в предыдущие десятилетия, страна остается одним из крупнейших источников предпринимательского и инвестиционного богатства.

Замыкают пятерку лидеров жители Германии, Великобритании и Франции. Это подчеркивает сохраняющуюся роль Европы как одного из важнейших мировых центров концентрации крупных состояний.

Одним из наиболее заметных изменений последних лет стал стремительный подъем Индии. Если в 2021 году страна занимала лишь десятое место в рейтинге, то к 2026 году она поднялась на шестую строчку, обойдя ряд более богатых государств.

Сегодня в Индии проживает почти 20 тысяч сверхсостоятельных граждан. Основными причинами такого роста стали: высокие темпы экономического развития, быстрое расширение финансовых рынков, активный рост технологического сектора, увеличение числа успешных предпринимателей и инвесторов. Многие аналитики считают, что в ближайшие годы Индия продолжит укреплять свои позиции среди крупнейших мировых центров частного капитала.

Россия занимает 13-е место в рейтинге, в стране проживает около 8,5 тысяч сверхсостоятельных людей.

Хотя большинство сверхбогатых людей по-прежнему сосредоточено в Северной Америке, Европе и Азии, наиболее быстрый рост числа миллионеров и миллиардеров сегодня наблюдается в развивающихся экономиках. Особенно выделяется Польша, которая стала главным успехом последних пяти лет. С 2021 года число сверхбогатых жителей страны увеличилось на впечатляющие 109% — это лучший результат среди всех государств, вошедших в исследование.

Высокие темпы роста также продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Вьетнам, Индонезия. Эти данные показывают, что новые центры накопления капитала все чаще возникают за пределами традиционных финансовых столиц мира.