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Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году
Сверхсостоятельные люди составляют лишь крошечную долю населения Земли, однако именно они контролируют значительную часть мирового богатства.
Согласно данным Knight Frank из доклада Wealth Report 2026, распределение сверхбогатых людей по странам остается крайне неравномерным. Абсолютными лидерами по-прежнему являются США и Китай, на которые приходится около 55% всех сверхбогатых жителей мира.
На первом месте находятся Соединенные Штаты, где проживает более 250 тысяч сверхсостоятельных людей. Этому способствуют несколько факторов: сильный фондовый рынок, развитая экосистема стартапов, высокая концентрация крупнейших международных корпораций, доступ к глобальным инвестиционным рынкам. Благодаря этим условиям США продолжают оставаться главным мировым центром создания и накопления частного капитала.
На втором месте располагается Китай, где насчитывается почти 122 тысячи сверхсостоятельных людей. Хотя темпы роста китайской экономики уже не столь высоки, как в предыдущие десятилетия, страна остается одним из крупнейших источников предпринимательского и инвестиционного богатства.
Замыкают пятерку лидеров жители Германии, Великобритании и Франции. Это подчеркивает сохраняющуюся роль Европы как одного из важнейших мировых центров концентрации крупных состояний.
Одним из наиболее заметных изменений последних лет стал стремительный подъем Индии. Если в 2021 году страна занимала лишь десятое место в рейтинге, то к 2026 году она поднялась на шестую строчку, обойдя ряд более богатых государств.
Сегодня в Индии проживает почти 20 тысяч сверхсостоятельных граждан. Основными причинами такого роста стали: высокие темпы экономического развития, быстрое расширение финансовых рынков, активный рост технологического сектора, увеличение числа успешных предпринимателей и инвесторов. Многие аналитики считают, что в ближайшие годы Индия продолжит укреплять свои позиции среди крупнейших мировых центров частного капитала.
Россия занимает 13-е место в рейтинге, в стране проживает около 8,5 тысяч сверхсостоятельных людей.
Хотя большинство сверхбогатых людей по-прежнему сосредоточено в Северной Америке, Европе и Азии, наиболее быстрый рост числа миллионеров и миллиардеров сегодня наблюдается в развивающихся экономиках. Особенно выделяется Польша, которая стала главным успехом последних пяти лет. С 2021 года число сверхбогатых жителей страны увеличилось на впечатляющие 109% — это лучший результат среди всех государств, вошедших в исследование.
Высокие темпы роста также продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Вьетнам, Индонезия. Эти данные показывают, что новые центры накопления капитала все чаще возникают за пределами традиционных финансовых столиц мира.
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