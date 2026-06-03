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Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг
В прошлом году мировые военные расходы достигли почти 2,9 триллиона долларов, однако основная часть этих средств по-прежнему сосредоточена в руках сравнительно небольшого числа государств.
Как показывает данная инфографика, США, Китай и Россия в совокупности обеспечили более половины всех мировых военных расходов в 2025 году.
Данные для визуализации взяты из Базы данных военных расходов SIPRI (Стокгольмского международного института исследования проблем мира), которая отслеживает оборонные затраты стран по всему миру.
На долю США в 2025 году пришлось около трети всех мировых военных расходов, что обеспечило стране крупнейший оборонный бюджет в мире с огромным отрывом от конкурентов. Ни одно другое государство не обеспечило даже 12% глобальных военных затрат, что наглядно демонстрирует масштаб американского превосходства. Столь высокий уровень расходов отражает обширное военное присутствие США по всему миру, финансирование передовых программ вооружений и сеть союзнических обязательств, охватывающую Европу, Азию и Ближний Восток.
Китай сохранил за собой второе место, направив на оборону около 336 миллиардов долларов. Хотя этот показатель все еще значительно уступает американскому, оборонный бюджет Китая неуклонно растет на протяжении последних двух десятилетий по мере расширения военных возможностей страны и укрепления ее регионального влияния.
В число крупнейших стран по военным расходам в 2025 году вошли Россия, Германия, Великобритания, Украина, Франция, Италия, Польша и Испания.
Среди крупнейших стран по военным расходам также оказались несколько государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, Тайвань и Сингапур в последние годы увеличили оборонные бюджеты на фоне усиления региональной конкуренции и роста напряженности в сфере безопасности.
Военный бюджет Индии превысил 92 миллиарда долларов, что позволило ей занять пятое место в мире по объему военных расходов. Расходы Японии, в свою очередь, превысили 62 миллиарда долларов. Страна продолжает реализацию крупнейшей программы военного наращивания со времен Второй мировой войны.
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