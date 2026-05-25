Слушатели узнают про случаи, когда добыча вступает в сговор с охотником, а существо добровольно становится рабом вируса ради бессмертия своего потомства.

О мероприятии

Зачем каракатице карман для светящихся бактерий и почему муравьи добровольно становятся живыми цепями/плотами, чтобы выжить в воде или удержать растение-дом?

Научный журналист Ренат Атаев рассскажет, как грибы управляют мозгом насекомых, а глубоководные черви променяли желудок на личную колонию микробов-поваров. Слушатели узнают о союзах настолько извращенных и гениальных, что они перевернут представление о том, где проходит граница между отдельными организмами.

Расписание Измайловский пр., 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить