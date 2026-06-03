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Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома
Российская частная космическая компания Space Energy вышла на новый этап реализации амбициозного проекта по созданию первого в стране частного космодрома. В настоящее время ведется подготовка к подписанию соглашений и прорабатываются возможные площадки для размещения будущего объекта.
Как сообщил генеральный директор компании Георгий Емелин, проект уже получил принципиальную поддержку со стороны заинтересованных ведомств и находится в стадии активных консультаций с федеральными и региональными структурами.
В обсуждении участвуют правительство Приморского края, представители полномочного представительства Президента России в Дальневосточном федеральном округе, а также профильные государственные организации, отвечающие за развитие космической отрасли и инфраструктуры.
По словам Емелина, ключевой задачей на текущем этапе остается выбор оптимальной площадки для строительства. Совместно с органами власти специалисты анализируют потенциальные локации, оценивая их соответствие техническим и логистическим требованиям будущего космодрома.
После определения наиболее перспективных участков компания планирует приступить к инженерно-геодезическим исследованиям и изучению характеристик грунта. Эти работы позволят подтвердить возможность размещения стартового комплекса и необходимой инфраструктуры. Начало изысканий ожидается в течение одной-двух недель после окончательного выбора площадок. Кроме того, рассматривается возможность строительства космодрома на территориях, где уже действуют меры государственной поддержки инвестиционных проектов, включая территории опережающего развития.
Глава Space Energy подчеркнул, что реализация проекта осуществляется в тесном взаимодействии с регулирующими органами всех уровней. Особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности, экологических норм и принципов градостроительного планирования.
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